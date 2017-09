Comenzó el juicio oral y público contra De Vido por la tragedia de Once

Comenzó a desarrollarse a las 9:30 en los Tribunales Federales de Comododo Py 2002, el juicio oral y público al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, por el choque de un tren en la estación terminal de Once, ocurrido el 12 de febrero de 2012 y que causó la muerte a 52 personas, y heridas a más de 700 pasajeros.

La defensa de De Vido planteará que el juicio oral contra el ex ministro "lesiona un conjunto de garantías constitucionales"

La defensa del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, anticipó esta mañana, a través de un comunicado de prensa que, en el inicio del juicio oral y público contra el ex funcionario por la tragedia de Once , denunciará ante el Tribunal Oral Federal número 4, a cargo del proceso, la "utilización impropia del derecho penal del Estado de Derecho", en el marco de un proceso que "lesiona un conjunto de garantías constitucionales".