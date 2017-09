Chiche Gelblung: "Cristina tiene un magnetismo impresionante y se nota que es algo natural"

El jueves al mediodía, los estudios de Crónica TV se revolucionaron con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner para ser entrevistada por Chiche Gelblung.





El integrante de "Polémica en el bar" mantuvo un reportaje íntimo con la exmandataria y le sacó declaraciones personales que nunca antes había emitido la ex Presidente.





PrimiciasYa pudo dialogar el día después con Samuel Gelblung, que detalló cómo sintió el mano a mano con CFK: "La idea era sacarla de su rol de cuadro político, ver quién estaba detrás de eso. Con la intención de ofrecer un ángulo diferente. Habia hecho dos reportajes con Novaresio, interesante y con Víctor Hugo Morales, militante. La única alternativa era ir por los aspectos personales pero también hablamos de temas institucionales".





Cómo fue el clima fuera del aire: "Yo no hablo. Llegó y había mucha gente esperando. Esperé que salude y se saque fotos. Terminó, le di un beso y empecé a laburar. La noté relajada, se bancó todo muy bien. Detrás de cada funcionario hay una persona. Las dos o tres veces que la vi me pareció una persona más cálida de lo que parecía. No tiene con quién hablar relajados. Debe ser su familia solamente".





Para completar el relato, Chiche subrayó: "El personaje despierta un interés importante, un magnetismo impresionante. Tiene mucho gancho con la gente. Es su personalidad. Le gusta eso, le da bola, pero no porque esté en campaña. Es natural, eso no lo podés fingir".