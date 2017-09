Caso Nisman: "Mis hijas saben la verdad, saben que fue un crimen", dijo Arroyo Salgado

La ex esposa del fiscal hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, volvió a descartar este sábado la hipótesis del suicidio. "Hay constancias en el expediente de que Lagomarsino procuró el arma que le dio muerte a Alberto Nisman", expresó.

"Lamento que las familias y los afectos de Santiago maldonado tengan que pasar un poco por lo que nosotros pasamos. Se usa el dolor de las familias y no importa el dolor; se usan, se manipulan política y a veces mediáticamente. Los medios no son solo comunicadores, sino formadores de opinión"

Respecto a a la causa judicial que intenta dilucidar qué sucedió con Maldonado, indicó: "No es un caso en en el que haya tomado intervención. Todo lo que se, lo se por trascendidos mediáticos y sería imprudente que opine. No me quiero manejar por los trascendidos porque me consta que los trascendidos públicos difieren bastante de la realidad y de los expedientes"