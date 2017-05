Carrió, a favor de que los represores mayores de 75 años reciban prisión domiciliaria

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmó que los "mayores de 75 años" deben tener prisión domiciliaria y consideró que no "responde al derecho humanitario que gente de 80 esté detenida en cárceles comunes", más allá de que "hayan cometido delitos de lesa humanidad o no"."Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria. Hayan cometido delitos de lesa humanidad o no", subrayó la dirigente del frente Cambiemos.En tanto, al volver a referirse al fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2x1 a represores, Carrió deslizó que el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, colocó en agenda la cuestión para "enredar" en su "estrategia" a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco."¿Quién fija la agenda de los puntos que van a ser tratados por la Corte? El presidente de la Corte. ¿Para qué lo hizo? Porque él sabe que estos jueces van a aplicar la ley, no van a inventar la ley, y van a caer enredados en la estrategia del presidente de la Corte que fijaba la agenda", resaltó la legisladora.A su entender, el máximo tribunal pudo haber alertado al Congreso sobre que existía un vacío legal que habilitaba el 2x1 en casos de lesa humanidad."Lo que correspondía hacer durante muchos años era al menos avisarle a la gente del Parlamento que muchas veces no sabe de qué habla, lo que pasó", consideró Carrió, al deslizar críticas a Lorenzetti, sobre quien impulsa un pedido de juicio político.En declaraciones a radio Mitre, expresó: "Yo quiero jueces que se atengan a la ley y la Constitución. No quiero jueces que se arroguen facultades legislativas, como que ningún empleado judicial paga Ganancias. Y ahora vienen otras dos (sentencias): la exención de impuestos a jubilados y Milagro Sala".Sobre el 2x1 , sostuvo que "el Parlamento no puede escandalizarse por el fallo, si el problema es el propio Parlamento". "La pregunta es qué hicieron (Victoria) Donda y (Remo) Carlotto, presidentes de la comisión de Derechos Humanos en estos últimos doce años", enfatizó la diputada nacional."Lo que sucedió es que durante doce años el Congreso de la Nación no modificó el Código Penal en el artículo segundo diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad ", agregó Carrió.