Carrió anunció que no será candidata en Buenos Aires

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand, confirmó que no será candidata en la provincia de Buenos Aires al decir que su "lugar de trabajo es Capital", y contó que no irá a provincia "porque María Eugenia (Vidal, gobernadora) no desea que yo sea senadora y lo más importante es sostener" la gestión de la mandataria, además de fustigar con dureza al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.





Embed Elisa Carrió: "María Eugenia no quiere que sea senadora por la Provincia" https://t.co/NwpIsfYWix — Nacho Viale (@nachoviale) 16 de abril de 2017





Subrayó también que no tiene diferencias con el presidente Mauricio Macri, sino que por el contrario acordó con el primer mandatario "que iba a luchar contra la corrupción y a sostener una lucha implacable contra las mafias; no tengo una diferencia con el señor Presidente", aseguró en el programa de la estrella de la TV argentina.





"Ella decidió que la provincia de Buenos Aires sea solo de ella. Tengo que respetar la decisión, es una gran gobernadora", sentenció Carrió sobre Vidal. Y agregó que hubo una opinión influyente de Jaime Durán Barba, el consultor estrella del Gobierno: "No quiere que sea candidata en la Provincia", aseguró.





De todos modos, Lilita no se mostró molesta por esta decisión: "Me hubiera costado un sacrificio enorme desde el punto de vista personal y de mi salud, y para mí fue una liberación que no quieran"; explicó también que si bien está mejor de salud, sigue "ultramedicada".





Siempre con la línea de que su objetivo es "sostener a Cambiemos", reveló que, más allá de sus problemas de salud, "si María Eugenia lo hubiera deseado, hubiera hecho el sacrificio" de ser candidata.





"No te lo dice, no son brutales como yo. Pero yo lo siento, lo percibo, y lo comparto, que tengo que respetar la decisión de ella que es una gran gobernadora", completó Carrió respecto del deseo de Vidal.





Respecto de si será candidata por la ciudad de Buenos Aires, no dio precisiones: "Eso lo dijeron los periodistas"; de todos modos, admitió: "Ser diputada es lo más maravilloso que hay. Yo soy feliz de ser representante del pueblo de la Nación, pero no lo sé aún, puedo renunciar también".





"Si avanza un proceso contra mí por la denuncia que menciona Página 12 (diario), no quiero tener fueros políticos", sentenció Carrió, en referencia a una denuncia que habría hecho Lorenzetti contra ella sobre la procedencia de sus bienes.





Carrió señaló que la situación de Lorenzetti es similar a la del ex ministro kirchnerista Julio de Vido, respecto de sospechas de corrupción, y se preguntó: "¿Qué culpa tengo yo de que Lorenzetti tenga una financiera y que sea socio de los corruptos del Fútbol para Todos, y de los del PAMI?".





Se refirió también a la corrupción kirchnerista y sostuvo: "Estuve segura de Lázaro Báez en 2004, como estuve segura en el año 2004, que dije 'De Vido es el cajero de Kirchner', porque el nudo de la corrupción era De Vido; ¿alguien lo tocó a De Vido?, nadie, porque los empresarios están comprometidos con De Vido, es como el Lava Jato", dijo.





La diputada llamó a ser indulgente con la hija de la ex presidente Cristina Kirchner. "No se la tomen con Florencia Kirchner, porque esa chica es víctima y victimaria a su vez; son los padres los que la convirtieron en delincuente, ella recibió por herencia que deberá devolver, no militó", sostuvo antes de apuntar otra vez contra De Vido, "al que todos miman porque hizo favores a toda la clase política".