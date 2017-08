Cannabis Medicinal: Preocupa la falta de reglamentación de la Ley

Ante el vencimiento del plazo de 60 días que tenía el Poder Ejecutivo para reglamentar la ley de Cannabis Medicinal , la diputada nacional Carolina Gaillard, pacientes usuarios de aceite de cannabis, profesionales de la salud e investigadores, expresaron preocupación.





La diputada nacional Carolina Gaillard (FpV-PJ, Entre Ríos), Presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, se reunió con pacientes, miembros de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), FOCA (Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas), médicos e investigadores, a partir de la preocupación que genera la falta de reglamentación de la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal.





"Pedimos al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación. Miles de pacientes en todo el país esperan la aplicación de esta ley", manifestó Gaillard. "Necesitamos la reglamentación y aplicación de la ley para que los actores involucrados, como el INTA, el Conicet, los Laboratorios de Producción Pública y las Universidades puedan comenzar a trabajar en la materia y así, mejorar la calidad de vida de los pacientes usuarios con acompañamiento médico y brindando herramientas de control de calidad por parte del Estado", agregó la diputada entrerriana.





"Nosotras estamos muy preocupadas, y en ese marco de preocupación nos reunimos con Carolina Gaillard, una de las impulsoras de la ley en el Congreso Nacional, para trabajar y ver qué podemos hacer y desde dónde podemos aportar, no sólo para que la ley se reglamente, sino para que esa reglamentación sea buena y respete el espíritu y la letra de la ley aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso Nacional", señaló Valeria Salech, Presidenta de ´Mamá Cultiva Argentina´. Y agregó: "Desde el Poder Ejecutivo nadie nos convocó ni consultó para avanzar en la reglamentación y aplicación de la Ley de Cannabis Medicinal".





En este sentido, y a partir de declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, miembros de la ONG ´Mamá Cultiva´ se mostraron preocupados por la posibilidad de que la reglamentación desvirtúe el espíritu de la ley y no contemple la totalidad de casos de usuarios de cannabis medicinal, dejando fuera y condenando a la ilegalidad a miles de pacientes. En los más de cuatro meses transcurridos desde la aprobación de la ley en marzo de este año, las distintas organizaciones de la sociedad civil compuestas por usuarios, pacientes y familiares, que participaron activamente del proceso de aprobación de la ley, elevaron diversos pedidos de audiencia con funcionarios del Ministerio de Salud para que los tengan en cuenta y se los haga partícipes de la reglamentación de la ley, pero no recibieron respuesta.





"Siento una gran desilusión, porque creí que esa emoción que me invadió el día que la ley se sancionó iba a continuar con la aplicación de la ley, pero ahora se está opacando todo", expresó Mariela Morante, médica y paciente usuaria de aceite de cannabis. "Como médica, es muy frustrante no poder dar respuesta a los pacientes que requieren el aceite de cannabis cuando tenemos una buena ley aprobada. No tener respuestas cuando un paciente pregunta cuándo comienza a aplicarse la ley es muy doloroso. Todos los que participamos del proceso de aprobación de esta ley hemos puesto todo y dimos lo mejor de nosotros, por eso desilusiona ver que el Poder Ejecutivo no avanza en su aplicación. El gobierno tiene que saber que con el dolor no se juega. Como médica, no puedo ver sufrir a nadie más, cuando la posibilidad de mejorar la calidad de vida de miles de personas está al alcance de la mano", agregó.