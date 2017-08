Bonafini: "Son diferentes, Maldonado era un militante y Julio López era un guardiacárcel"

"Son diferentes personas. (Maldonado) era un militante y Julio López era un guardiacárcel", declaró la titular de las Madres a Radio Del Plata y ante el asombro de su entrevistador insistió: "¿Vos no sabías?...Sí, (López) trabajaba de guardiacárcel".





Ante el silencio por parte de quienes se encontraban en el estudio de la emisora, Bonafini pareció que iba a explicarse y agregó: "No es que un guardiacárcel tiene que estar desaparecido...pará, tampoco sirve eso".













"Quiero decir que no es lo mismo un militante comprometido como este pibe que...acá pasan muchas cosas que la gente no sabe profundamente", titubeó.

Ya en setiembre de 2006 Bonafini había hecho polémicas declaraciones sobre la situación del albañil Jorge Julio López, que en la dictadura militar fue preso político y desapareció el 18 de septiembre de aquel año, tras haber declarado como testigo en el juicio contra uno de sus torturadores, Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua.

"Me cuesta creer que Julio López esté desaparecido, por todo lo que se pasa, por lo que dice la familia, porque él todavía no aparece", dijo Bonafini, tras reunirse con el entonces presidente Néstor Kirchner, y sentenció: "Para nosotros (López) no es un típico desaparecido, no lo vemos como un desaparecido como los que sufrimos durante la dictadura

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, diferenció hoy las desapariciones de Santiago Maldonado y Jorge Julio López, en 2006, porque el primero "era un militante" y el segundo "era un guardiacárcel", dijo.