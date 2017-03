Besamanos del magnate

A cualquiera que esté pelechando un poco le diremos aquí: "sos hijo de Rockefeller".

Es el nombre de la riqueza material en el mundo y nos viene de lejos por el magnate petrolero John Rockefeller, de la Standard Oil.

Su nieto David se acaba de morir a los 101 años, contra el dicho de la hierba mala.

Dinero, multinacionales, monopolio, aprietes, dictadura en dictadura, dictadura en democracia: eso han sido. No es difícil achacarles culpas. Y menos cuando son ciertas.

Si el imperialismo y el colonialismo tienen un nombre es Rockefeller.

El monstruo nos ayuda a los argentinos a recuperar la unidad por el espanto. (¿Por qué se pelearían Yasky y Micheli teniendo enfrente a los Rockefeller? Bueno, quizá cuando sean más viejos se den cuenta ¿no?)

Hay que decir que pocos gobernantes argentinos se resistieron al besamanos, y eso muestra una política de estado. Algún cándido partidario con vergüencita de ver a su líder en estado de prostitución maldecirá al fotógrafo delator.





Uno menos

El 24 de marzo nos devuelve la unidad. En conciencia de los objetivos y métodos de la dictadura, miramos con más cariño y comprensión el "nosotros". Incluso con los pueblos hermanos del Abya yala (América).

Videla y Martínez de Hoz funcionaron de marionetas de los Rockefeller. Algunos de los sucesores no les fueron en zaga. Y nos enteramos, por si algo faltaba y a través de Miguel Bonasso, que el propio Arturo Illia vio la mano de David Rockefeller y su Chase Manhatan Bank detrás del golpe contra su gobierno. Illia lo había echado de su despacho días antes, por impertinente.

Medicamentos, petróleo, leyes contra la especulación de los terratenientes, y la mano de don David, claro. Combo explosivo para don Arturo.

Rockefeller es sinónimo de imperialismo. Si se acaba de morir podríamos alegrarnos. Al fin y al cabo, uno menos.

Pero ese apellido ya no expresaba a David en persona. Varios empresarios más ricos que Rockefeller son los dueños actuales de la Argentina, con las firmas de los Rockefeller, claro, y se mezclaron en el "nosotros".

Si en 1975, 76 o 77 una argentina o un argentino sufrieron torturas y hasta la muerte para curarnos de los males del sistema Rockefeller, 40 años después hay que reconocer que el viejo se murió y el sistema, defendido a cruz y fierro por sus lugartenientes Videla y Martínez de Hoz, está vivito y coleando.

Bancos privados, terratenientes, multinacionales, es decir, corrupción legal y naturalizada. ¿No se jugaron Videla, Martínez de Hoz y los suyos, a cumplir este sueño?

Los Walton multiplican varias veces los bienes del finado David, y no decimos "hijo de Walton", al contrario: vamos con la familia de compras a Walmart, y políticos y sindicalistas nos hacen de guías. Martínez de Hoz sonríe de oreja a oreja en su tumba.

Rockefeller era ya un proletario (exagerando un poquito) al lado de los Walton. Ni hablar de los hermanos Koch. Charles y David multiplican por diez la fortuna del viejo David. Estos Koch ya hicieron pie en Entre Ríos a través de Resinas Concordia. Sus negocios están de parabienes con el gobierno de Trump.

Tal vez ni los propios asambleístas panzaverdes tengan conciencia del chirlo que le pegaron al sistema con las normas conseguidas contra la fractura hidráulica, porque en una formidable tarea de concientización madrugaron a los Koch y otros pares que andan husmeando por aquí. El fracking es su especialidad (y ojo, que la ley provincial se demora...).

Esa embestida popular nos recuerda las marchas contra el represamiento del Paraná Medio empujado por los Bush, nada menos, que terminó con una ley de libertad de los ríos hace 20 años.





Los socios menores

Cada uno de los nombres del imperio tiene desarrollos empresariales en Entre Ríos. En medicamentos, alimentos, jabones y detergentes, telecomunicaciones, automotores, combustibles, bancos, comercio internacional y minorista, agronegocios, patentes, insumos...

Esos Rockefeller tienen de socios locales a los Bulgueroni, Eurnekian, Elsztain, Blaquier (imperio Ledesma), Pérez Companc, Werthein, Macri y otra media docena, en el selecto club de los Rockefeller, generalmente aliados del gobierno de turno así el presidente se llame Fulano o Mengano.

No podemos entender a Entre Ríos si no los nombramos a ellos, o a Warren Buffet, por caso, con acciones en Coca Cola, Nike, Walmart, General Electric, Johnson y Johnson, American express, Kraft food...

En estos días los productores de citrus están alertando sobre los intereses de la Coca Cola, como abriendo el paraguas. Lo bien que hacen.

De Kraft (Mondelez International) son marcas como los jugos Tang y Clight, los chocolates Toblerone y Suchard, y algunas otras como Mantecol, Terrabusi, Canale, Manon, Tita, Rhodesia, Bazooka, Royal, nada menos, Beldent, Milka. Los Koch y los Buffet se suman a grandes empresas multinacionales que controlan la economía entrerriana como Cargill y Monsanto (no nos extenderemos en ellas, tan conocidas), o como la británica (bien ligada a la corona) Unilever que produce en Gualeguaychú jabones como Ala, Drive, Skip, pero además es dueña de estas marcas: Comfort, Axe, Vivere, Sedal, Impulse, Lux, Cif, Dove, Pond's, Clear, Rexona; y en alimentos: Fanacoa, Maizena, Savora, Ades, Hellmans, Knorr, por mencionar algunas.

Nuestras organizaciones llaman al monstruo y nos lo presentan maquillado, con propagandas siempre seductoras donde no faltarán mujeres (patriarcado a la enésima), juegos, sorteos, música y juventud. La propaganda es el aire que respiramos. Todo ha sido contaminado por la propaganda. Las multinacionales y los banqueros ya están entrando a nuestras aulas, sí, a las escuelas públicas entrerrianas, con la venia de los gobernantes.





Estamos en venta

Todo el territorio entrerriano, de punta a punta, puede ser comprado con un tercio del capital de los Walton.

Si tasáramos en 5.000 dólares la hectárea en promedio por todo el territorio, compraríamos los casi 8 millones de hectáreas con 40.000 millones de dólares. Pues bien, los Walton poseen 130.000 millones, según la revista Forbes.

Una empresa sola puede adquirir tres territorios de Entre Ríos. Eso no nos sorprende. Pero sí causa pudor que los dejemos ingresar a competir como "iguales" con el almacenero de la esquina. ¿Cómo le llamaremos sino colonialidad? El Zurdo Martínez le decía "penetración imperialista".

La colonialidad es el colonialismo metido en el sistema, solapado y naturalizado. Para eso el 24 de marzo, y no le fue mal.

Cuando el almacenero de la esquina se sienta amenazado nos correrá con una escoba, pero si es Walmart/Changomás el que se moleste apelará al Comando Sur. Pequeña diferencia.

Y bien, el símbolo del imperio golpista, David Rockefeller, no tenía quizá ni el cinco por ciento de la fortuna de los Walton. Toda su familia, de muchos descendientes, no llega al 10% de aquella riqueza.

Decir Rockefeller hoy es un acto de conciencia contra el capital imperialista pero también puede resultar tramposo. Otros parecidos se presentan como angelitos en la pantalla de nuestros televisores, o abren sus puertas con simpáticos ganchos y coloridas góndolas para enredarnos en la usura.





Gobierno de ceos

CEO (Chief Executive Officer) es el jefe de la empresa, el ejecutivo principal. Decir gobierno de ceos es peyorativo, pero ayuda a conocer la gestión nacional de hoy.

Los banqueros, comerciantes y terratenientes que impulsaron y se beneficiaron con el golpe del 24 de marzo de 1976 son los mismos que elogian al gobierno de Macri, y que ya venían beneficiándose con su política en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No muy distinto de los anteriores gobiernos.

Tienen razón los docentes que acusan al Gobierno de los ceos.

Esta columna quizá no sea bien comprendida por familias que, mientras mal gestionan la escuela pública gratuita, envían a sus hijos al Liceo Francés Jean Mermoz y al Plaza Mayor. La cara hipocresía de la clase dirigente argentina es un clásico.

Difícil que lo comprendan los legisladores, que piensan que el enfermero tiene que vivir con 10.000 pesos pero a ellos no les alcanzan 100.000.

Si hubo argentinos que dieron la vida por la independencia y contra el sistema que nos coloca de rodillas ante otros estados o corporaciones del mundo, entonces el mejor homenaje del 24 será conocer mejor a los patrones y gendarmes del mundo.

Saber de qué hablamos cuando decimos club Bilderberg, Council of the Americas, Chevron, Shell, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Barclays, Rothschild, Monsanto, Barrick, Osisko, Coca Cola, Industrias Koch, Unilever, Dow, Bayer, Walmart, Cargill, Syngenta, Microsoft, General Electric, iniciativa IIRSA, etc.





Como la hierba

Conocer el origen de sus accionistas, conocer las sociedades con empresarios de medios masivos, industriales, banqueros, terratenientes, políticos; conocer los tentáculos de esas multinacionales llegando a nuestra mesa, a nuestra cocina, a nuestros sanitarios, a nuestros bolsillos; corporaciones que les marcan el paso a nuestros gobernantes y nos guían a nosotros por el camino alienante del consumismo.

Este 24 de marzo nos encuentra unidos contra el golpe y dominados por invisibilizar u ocultar los resultados del golpe. Una zoncera más.

Decir Rockefeller nos ayuda a recuperar la unidad, el nosotros, y a mirarnos. ¿Entonces qué veremos? ¿Advertiremos quizá que entramos en el mundo Rockefeller, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo?

Recuperar la unidad frente a una fecha clave es una bocanada de aire fresco. Y lo mismo la unidad frente al muerto.

Pero a no engañarnos: Videla y Martínez de Hoz dejaron el campo orégano para los Rockefeller de ayer y de hoy que, como la hierba mala...