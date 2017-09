Beba murió porque la ambulancia no llegó por el temporal

Una beba de cuatro meses falleció en La Plata porque la ambulancia del SAME a la que había llamado su familia para que la atendiera no pudo ingresar al barrio debido al anegamiento de las calles, informaron el lunes fuentes del gobierno bonaerense y la madre de la menor.

En declaraciones formuladas a Télam, Magalí Garin, la madre de Sofía, la beba fallecida, contó que "ella nació con una fisura en el paladar y tenía la gargantita abierta con un hueco bastante grande, por lo que no se alimentaba bien" y añadió que "ayer me di cuenta de que estaba bajando mucho de peso y estaba desanimada".

"A las 6 de la mañana se ahogó con la leche entonces mi vecino llamó al SAME", relató la mujer y detalló que su vivienda, ubicada en las calles 181 y 37, se encontraba completamente anegada por barro y agua.

Gasrín contó que "esperamos y como la ambulancia no llegaba, llevamos nosotros a la beba en el auto de mi vecino al hospital Alejandro Korn, que es el más cercano a mi casa, en Melchor Romero" y añadió que "en la guardia les pedí que trasladen a la beba al hospital de Niños de La Plata, donde ella se atendía, pero me dijeron que no podían porque no tenían ambulancia".

"Finalmente, la nena falleció a las 6:45 por un paro respiratorio. Se hubiese salvado si la ambulancia hubiera llegado a tiempo. La podríamos tener con vida. Es una vergüenza lo que pasó", dijo la mujer, que es madre de otros 5 chicos.

En tanto, fuentes del Ministerio de Salud bonaerense consultados por Télam corroboraron la versión de la madre de Sofía, pero aclararon que "el SAME recibió la llamada y fue hasta el lugar, pero no pudo acceder porque es una zona empantanada que se encontraba intransitable".

De todos modos, aclararon que en el hospital Alejandro Korn "la atendieron lo más rápido posible y le hicieron RCP, pero constataron que la beba ya llegó fallecida al lugar".

"La menor pesaba 2,800 kgs y estaba en un delicado estado de salud", según dijeron en el hospital.