El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo este lunes que "Argentina será la estrella de los mercados emergentes en los próximos 20 años" y confió en que el año próximo las necesidades de financiamiento externo se reducirán porque se achicará el déficit. "Estoy convencido de que Argentina será la estrella de los mercados emergentes en los próximos 20 años. No quiero alardear, pero esto es muy evidente", sostuvo Caputo en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.La publicación indicó que Argentina es el principal emisor de bonos entre los países en desarrollo y que los inversores aún tienen dudas sobre la consolidación del rumbo económico, a lo que Caputo respondió: "No entiendo por qué la gente no es más consciente del gran cambio que está sucediendo en Argentina"."Las viejas formas que han condenado a este país en los últimos 70 años no van a volver; Cristina (Fernández de Kirchner) no va a volver", aseguró.El ministro remarcó que "no podemos perder de vista nuestros objetivos económicos, nuestros objetivos fiscales; debemos llevar a la economía a seguir creciendo y a la inflación a seguir bajando".De acuerdo con Bloomberg, Caputo confió en que la ley de mercados de capitales sea aprobada en el Congreso luego de las elecciones legislativas y que planea lanzar más emisiones al mercado local el año próximo.