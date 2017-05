"Argentina está llena de mujeres a las que debemos cuidar", escribió Macri a la primera víctima de Wagner

"Como padre, hijo, hermano y esposo quiero decirte que valoro tu coraje. La Argentina está llena de mujeres a las que debemos cuidar", reza en uno de los párrafos de la carta que el Presidente Mauricio Macri le escribió a Nadia Ríos, la primera víctima de Sebastián Wagner, imputado por el femicidio de Micaela García.









Nadia fue la primera víctima de Sebastián Wagner y ante la terrible noticia del femicidio de Micaela García, decidió escribirle una carta a Mauricio Macri y el Presidente le contestó.

"Leí con atención tus palabras y también tuve oportunidad de escuchar tus declaraciones". "Tu historia merece una reflexión por parte de todos los argentinos. Sobre todo, por parte de los jueces que tienen el deber de protegernos y que a veces toman decisiones sin entender el impacto que tienen éstas en la sociedad", fueron las palabras de Macri.

"Estoy convencido de que, trabajando juntos, vamos a ganarle a la violencia y a construir una sociedad basada en la igualdad", indicó.









El mensaje de Nadia

"Sr. Presidente Macri soy Nadia, la primera víctima del depravado sexual Sebastián Wagner. Tal vez estos días logró oír, en su despacho o sala de esos países que tanto recorre diariamente, alguna información sobre él. En el caso que no fuese así, se lo cuento en primera persona para que pueda actualizarse sobre el duelo que hoy, atraviesa el país.

En el 2012 fue llevado a juicio luego de cometer dos hechos aberrantes en el 2010, en los que llamamos a la policía y denunciamos como todos los ciudadanos creemos correcto hacerlo. El mío, en Julio y el de Agustina, en noviembre de ese año. Ambas logramos salir, gracias a Dios, con vida. Si no se comprendió el verbo que utilicé lo vuelvo a repetir: LOGRAMOS porque esa situación para nosotras fue una odisea en la que hubiésemos perdido la vida como en el 4to caso correspondiente a MICAELA GARCÍA y si este número no coincide le explicó el motivo. El 3ero no pudo comprobarse ya que el acusado, seguramente asesorado por algún abogado, utilizó la estrategia de inculpar a su hermano gemelo.

Hoy, mi Argentina está de luto. El dolor nos atraviesa los huesos, el miedo se empapa cada vez más en las mujeres y la bronca nos hace plantearnos miles de preguntas que nadie puede responder. Entre ellas: ¿Cómo puede ser que un juez, en este caso Rossi, le haya concedido libertad condicional a un hombre que ya había cometido dos delitos? ¿Que nuestro sistema judicial le otorgue privilegios sin pugnar por ellos? ¿Cuántas más de nosotras hacen falta para cambiar las cosas? ¿Cómo podemos salir tranquilas a la calle si ponen jueces como Rossi?

Sr. Presidente, no se olvide que a la Argentina la hecemos entre todos y algo indudablemente está fallando porque nos están matando todos los días. Le hablo directamente a usted en nombre de esas personas que alzamos la voz y pedimos JUSTICIA. Pedimos que haga uso de las facultades que nosotros, a través del voto le otorgamos.

Necesitamos urgente una respuesta, queremos caminar por las calles libres, volvernos solas del boliche usando el short que más linda nos haga.

Sr Presidente NO SE OLVIDE QUE USTED NACIÓ DE UNA MUJER".