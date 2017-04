Araceli Fulles sigue desaparecida

La familia de la joven desaparecida hace 15 días cree que "la agarraron de prepo". Aseguran que "no alcanza" lo que la policía hizo hasta el momento





El padre de Araceli Fulles, la joven que desapareció sin dejar rastro el primero de abril en San Martín, aseguró que "ve a la policía trabajando pero no alcanza".





"Los días son terribles, esto es insoportable", dijo Ricardo al relatar en A24 el duro momento que está atravesando su familia a la espera de nuevas informaciones.





La Provincia de Buenos Aires subió a 500.000 pesos la recompensa por cualquier información que ayude a encontrar a la chica de 22 años. Según su padre, hasta el momento "hay muchas informaciones pero nada certero, se está trabajando pero no se logra ningún avance".





Esta semana la policía llevó a cabo un amplio relevamiento e inspección de la villa Los Paraguayos luego de una denuncia que realizaron de forma telefónica algunos vecinos. Además se realizaron cinco allanamientos y se ingresó a unas 300 casas, pero no encontraron rastros de la joven.





Para el papá de Araceli, la explicación más probable es que alguien la haya "agarrado de prepo" porque "no es una chica que no diga dónde está". Y agregó: "Lo último que escuchó la madre fue ´prepará la pava´ que en diez minutos voy. Después no tuvimos más noticias".





Ricardo describió a su hija como una "chica linda, alegre y muy dulce que se lleva bien con toda la gente".





Por último, pidió que la gobernadora María Eugenia Vidal "les dé una mano" y envíe más "policías, perros, helicópteros y personas que entiendan del tema".





Buscan a un joven que desapareció el mismo día





A Luciano Barbeito, de 25 años, también lo vieron por última vez el 1 de abril en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín





Mientras continúa la búsqueda de Araceli Fulles, la joven que desapareció hace 15 días en la localidad bonaerense de Villa Ballester, se supo que un hombre falta de su hogar desde el mismo momento y que ambos viven en el mismo barrio.





Luciano Barbeito, de 25 años, también desapareció el 1 de abril, cuando lo vieron por última vez en la localidad de José León Suárez. Su familia le pidió a la justicia que "actúe con más rapidez" y convocó a una marcha hoy para visibilizar ambos reclamos.





"Los elementos que encontramos nos dicen que desapareció la misma noche o madrugada que Araceli; estamos pidiendo que se difunda su imagen y que se actúe con más rapidez. No vemos que la justicia esté haciendo algo concreto para encontrarlo", dijo en declaraciones a la televisión Pablo, hermano de Luciano, quién desestimó que ambas personas se conocieran.





Por su parte, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, indicó que las desapariciones de Fulles y Barbeito "están relacionadas en la fecha, pero no hay nada que los vincule a los dos".





Sobre este caso, sostuvo: "Ya estamos en contacto con la familia y con la Justicia para ver cuáles son los elementos que nos pueden aportar".





Luciano había pasado por la casa de su ex suegra en León Suárez, partido de San Martín, a las 23,30 del viernes 31 de marzo, y una hora después fue visto parado en un kiosko en las calles Andrés Lamas y Miguel Ángel, de esa localidad, pero su familia no volvió a tener contacto.





Tres días antes de su desaparición había salido de un penal, donde cumplió una condena de un año y medio por robo a una estación de servicio, contó su hermano, quien agregó: "Se lo veía contento, mis padres lo fueron a buscar cuando salió y se puso a trabajar con mi viejo".





La familia de Luciano convocó a una marcha para este sábado a las 18 horas en la Plaza San Martín, en la esquina de San Martín y Belgrano, a metros de la sede municipal, de la que también participarán los familiares de Araceli "para que los encuentren a los dos con vida", señaló Pablo.





Araceli, de 22 años, desapareció el 1 de abril cuando se retiró de su casa en el barrio Sarmiento de San Martín, y más de un centenar de policías, bomberos y gendarmes realizan operativos para buscarla mientras el Ministerio de Seguridad bonaerense estipuló una recompensa de 500.000 pesos para quien pueda aportar información sobre la joven.