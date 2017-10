Aprender: más de un millón de estudiantes serán evaluados el 7 de noviembre

Por segundo año consecutivo, el ministerio de Educación de la Nación organizará la Evaluación Nacional "Aprender". El próximo martes 7 de noviembre 1.210.620 estudiantes serán evaluados por 92.730 docentes de 31.300 escuelas públicas y privadas de todo el país. El anuncio fue hecho por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y la secretaria de Evaluación Educativa de la Nación, Elena Duro. La información completa sobre la evaluación está disponible en https://www.argentina.gob.ar/educacion





"No hay políticas públicas serias si no se sabe cuál es el universo al que se aplica. Nos interesa continuamente recabar información para trabajar en ellas. No nos interesa falsear datos, ni crear un mundo imaginario", afirmó Finocchiaro y completó, en referencia a las críticas de algunos sindicatos con respecto a la prueba: "Nosotros nos estamos rebelando contra el conservadurismo del sistema educativo. Estamos dando una batalla cultural. La prueba Aprender se hará todos los años, aunque haya críticas o no de determinados gremios".





Con relación a los cambios introducidos este año con respecto al anterior, Duro indicó: "A diferencia del año pasado esta vez no habrá suspensión de clases el día de la prueba. Además, se evaluará la capacidad para producir un texto escrito de los estudiantes de 4º grado de nivel primario en una muestra representativa a nivel nacional. Asimismo, se incluirán pruebas en braille para estudiantes con ceguera y todas las escuelas contarán con evaluaciones aptas para estudiantes con disminución visual". Los resultados serán devueltos a las escuelas y a toda la sociedad a partir de marzo o abril de 2018.





¿Qué es Aprender?

Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan. Ha sido promovido por el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Evaluación Educativa, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y con la participación del Cuerpo Colegiado Federal de docentes y especialistas.

El objetivo de Aprender es obtener y generar información de calidad para conocer los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de los estudiantes y, de esta manera, aportar información que contribuya a procesos de mejora educativa continua y a disminuir las brechas de desigualdad educativa.





¿Quiénes harán la prueba y qué se evalúa?

En 5° y 6° año de secundaria los estudiantes serán evaluados en Lengua y Matemática. Por su parte en 6° grado de primaria los alumnos serán evaluados en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Mientras que en 4º grado de primaria se examinará la capacidad de los estudiantes para producir un texto escrito. En este sentido, el propósito principal es analizar la habilidad del alumno para escribir un texto coherente y cohesivo.

Los dominios evaluados: discursivo (Propósito comunicativo y Género), textual (Cohesión y Coherencia) y convenciones lingüísticas (Ortografía, Puntuación, Morfosintaxis y Legibilidad).





Simulador Aprender 2017

En https://www.argentina.gob.ar/educacion ya se encuentro disponible el Simulador de la evaluación Aprender, que incluye ítems liberados de evaluaciones educativas realizadas con anterioridad. El sentido del mismo es familiarizar a las comunidades educativas con el instrumento que es utilizado en evaluaciones estandarizadas.





¿Cómo valoraron los directores los reportes de Aprender 2016?

La Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación generó un reporte para cada una de las 31.300 escuelas participantes con la información de Aprender 2016. Cada directivo accedió a su información a través una plataforma con clave.





Del monitoreo desarrollado en una base de 10.500 directivos se obtuvieron las siguientes conclusiones: el 99 por ciento afirma que está de acuerdo con que las escuelas reciban un reporte con sus resultados en la evaluación, el 92 por ciento considera que el reporte por escuela es un insumo para mejorar distintos aspectos de la vida escolar y el 82% afirma haber generado acciones o cambios en su escuela a partir de la información obtenida.