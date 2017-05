Amplio repudio al fallo de la Corte que otorgó el 2x1 a los represores

"el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, resulta extensivo a todos los delitos". La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, por mayoría, en un fallo -por lo menos polémico- aplicar el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad . La decisión contó con el aval de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el caso de Luis Muiña (expediente "Bignone Benito A. y otro s/recurso extraordinario") por tratarse de la ley "más benigna". Tanto Highton como Rosenkrantz consideraron que "la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales y constitucionales, y sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal que establece que









En disidencia, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Para entender el dictamen es necesario remontarse a 1994, cuando entró en vigencia la Ley Nº 24.390 conocida como del 2x1, por la cual la República Argentina debía cumplir con los tratados internacionales que se habían firmado en la reforma de la Constitución nacional. Allí se estableció un límite a la prisión preventiva, atento a los pocos avances de los procesos penales, pero solo con la finalidad de que tenga un carácter excepcional. De esta manera, el cómputo de la prisión preventiva después de los dos años permitía contar doble los días que pasaron sin sentencia firme. De hecho, la norma se derogó en 2001 mediante la Ley Nº 25.430, lo que de algún modo constituye el marco técnico-legal de una resolución que provocó el inmediato repudio de organizaciones de Derechos Humanos , de familiares de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar y que tuvo su rebote en el arco político.









"Cambiaron intempestivamente el criterio que venía teniendo la Corte; ya se ha pedido esto y no se lo ha dado a los genocidas", remarcó a UNO la abogada Sofía Uranga, representante de la agrupación Hijos. La letrada recordó que a fines de 2016 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná emitió un fallo rechazando el planteo del represor Jorge Humberto Appiani para que se le conceda el beneficio del 2x1.









"Nosotros entendemos que no se debe aplicar la ley penal más benigna porque no es una ley penal de fondo, solo sirve para el cómputo de la prisión preventiva. Entonces, si desde que ellos fueron detenidos con prisión preventiva en adelante no estuvo vigente esa ley, no se puede aplicar una norma para atrás", aseveró. Uranga -a modo de valoración- explicó que el máximo tribunal hizo una interpretación del principio de la ley penal más benigna que sostiene que la misma "se aplica porque los delitos son de carácter permanente y se empezaron a cometer en 1976. Pero nuestra valoración apunta a que no es una ley penal, no es que dejó de existir un delito que se quiere imputar o se cambió la pena. Es solo a los fines de la prisión preventiva; por más que el delito se haya cometido en el 54 o en el 93, no es aplicable si no lo detuvieron entre 1994 y 2001".









Bajo esa línea de pensamiento, la profesional entendió que se está incurriendo "en un error de interpretación, va en contra de la propia jurisprudencia de la Corte, de la jurisprudencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un paso que da impunidad. La mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad en Paraná podrían quedar libres, excepto (Cosme) Demonte y (Ricardo) Céparo".









La primera respuesta de los movimientos políticos de DD.HH. se plasmó en un amplio repudio. A esta altura las organizaciones no dudan en la estrategia que preparan la defensa de los condenados por lesa humanidad. "Van a presentar el cómputo de la ley 2x1, porque es un derecho que tienen según la Corte. Es importante saber que probablemente haya genocidas otra vez en las calles; es terrible para las víctimas. Después se verá qué medidas políticas y judiciales tomar, y si es cierto que estos hombres y mujeres van a salir libres por la impunidad que la Corte ha permitido. Es una interpretación que niega completamente la naturaleza de los delitos", dijo Uranga.













***

"Los genocidas no son simples delincuentes"









Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nieta restituida e hija de los militantes detenidos desaparecidos Raquel Negro y de Tucho Valenzuela, no ocultó su indignación por la decisión de la Corte en Buenos Aires, donde participó de la conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo donde se denunció dicha resolución. "Es un fallo preocupante en torno a todas las conquistas de DD.HH. a lo largo de 40 años de lucha. Los genocidas no son simples delincuentes, desde el punto de vista jurídico, desde tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vuelve frágil todo lo que se había conseguido", analizó la integrante de Hijos y coordinadora del área de derechos humanos de la Uader. "La Corte lo que intenta interpretar es que estos torturadores, asesinos, pudieran ser contemplados en carácter de delitos comunes", señaló en declaraciones a UNO.

















***

Carlotto le apuntó al Gobierno y a la Justicia



Los organismos de Derechos Humanos brindaron una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a un genocida condenado. La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, leyó un comunicado en el que denunciaron que la resolución del máximo tribunal "deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad". Horacio Verbitsky, presidente del CELS, dijo que se trata de "una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía" y "un operativo claramente coordinado con perfidia, mentira e hipocresía". Vinculó el fallo con el anuncio de la Iglesia de proponer una "reconciliación" entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado.

"Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos", señaló Carlotto, y remarcó que la reducción de pena no es aplicable a las condenas por delitos de lesa humanidad. "Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados", aclaró.

Junto a organizaciones de Derechos Humanos, la reconocida militante advirtió en ese marco que "agotarán todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado".













***

Cristina lanzó duras críticas sobre el dictamen en Twitter



La expresidenta Cristina Kirchner criticó ayer con dureza, desde su cuenta de Twitter, al fallo de la Corte Suprema que aplicó la ley del dos por uno a un caso de lesa humanidad, al señalar "derechos humanos y terrorismo de Estado, para atrás, ¿viste que "el cambio" también puede ser volver al pasado?".

Ante el fallo, la expresidenta Cristina Kirchner se preguntó: "¿Estamos ante una nueva mayoría automática, de esas que creíamos superadas cuando Néstor (Kirchner) impulsó la renovación de la Corte Suprema?". Y agregó: "Los dos nuevos jueces de la Corte Suprema votaron por equiparar al terrorismo del Estado con los delitos comunes. Expresan la nueva situación, que nos retrotrae a la Argentina de hace 20 años, donde los reclamos de los organismos de derechos humanos eran considerados como subversivos".





*** Contra el Gobierno

La exmandataria apuntó además, en otra dura crítica al oficialismo, que "el núcleo duro del voto a Cambiemos representa a quienes simpatizaron con los represores".