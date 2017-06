Ampliaron la imputación a Macri y a Aguad por la deuda del Correo Argentino

El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la acusación contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, en la causa por el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Correo Argentino S.A, propiedad de Franco Macri, por el cual se le condonaba una parte importante de la deuda que mantiene con el Estado.Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal presentó un nuevo dictamen ante el juez federal Ariel Lijo, a partir de datos que detectó su colega del fuero comercial Gabriela Boquin sobre presuntas maniobras de vaciamiento del Correo Argentino S.A.El fiscal señaló que oportunamente en estas actuaciones "fueron vinculados a las conductas a investigar Mauricio Macri, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa", este último el representante legal del Ministerio de Comunicación y quien acordó la deuda con el Correo Argentino.Ahora, Zoni amplió la acusación contra los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A., a los Síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentina S.A. y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli.La medida se basó en información encontrada por su colega Boquin, que indica que pudo haber existido un posible vaciamiento de la concursada (Correo Argentino, ndr) a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores."A partir de lo reseñado, Correo Argentina S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, montos cuyo respaldo documental no coincide con las cifras erogadas", sostuvo el fiscal Zoni.En ese sentido, indicó que la nueva información "obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante", esto es, "el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A"."Otro de los hechos analizados por que cabe incorporar definitivamente en la presente investigación con el fin de dilucidar lo verdaderamente acaecido resulta la compra por parte de la concursada a su controlante, Socma Americana S.A., de una porción minoritaria de la sociedad Neficor S. A. por la suma de 2.210.000 de dólares", añadió el fiscal en su nuevo dictamen al que accedió NA.Zoni recordó que Correo Argentino S.A dijo no poseer activos líquidos, ya que "sus activos fueron invertidos en una compañía automotriz (en la cual la sociedad ostenta una minoría societaria), que a esa fecha (diciembre de 2015) no le había generado dividendos".Según las denuncias hechas, el Estado ofreció cobrarle al Correo Argentino el 50 por ciento de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033. En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original.Además, los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.