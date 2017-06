Alumnos se niegan a entrar a un aula porque pusieron cámaras y micrófonos

"Somos estudiantes, no delincuentes". "La escuela NO es Gran Hermano". "No a las cámaras". Carteles así y otros similares se exhibieron esta semana en la escuela Instituto Madre Teresa Michel, en Montecarlo, Misiones, luego de que alumnos y profesores detectaran el viernes último cámaras en aulas y pasillos y en el salón de profesores.

Un grupo de padres pidió a la escuela que se quitaran en 24 horas esas cámaras instaladas "sin autorización ni aviso previo" por la "voluntad maliciosa que atenta contra el honor de las personas y abuso del derecho personal".

Los padres presentaron una carta a la dirección del instituto educativo en la que describen la instalación de cámaras como un acto "imprudente, anti-ético" y como "una falta de respeto a toda una comunidad educativa".

El rector de la escuela, Ángel Tavares, apuntó contra la representante legal del instituto, la hermana Bernardette Riedmaier. "El viernes nos enteramos de la colocación de las cámaras. El primero que estuvo en desacuerdo fui yo", dijo en declaraciones a ese medio. También contó que una cámara fue instalada en su oficina.

"Hay un ámbito de privacidad que no se puede violar", agregó. Tavares dijo que él no tiene la "potestad" de "colocar nada" porque no es dueño de la escuela, pero que este tipo de medidas "drásticas" suelen tomarse "por consenso del cuerpo colegiado".

