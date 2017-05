Acevedo: "Necesitamos un mercado interno robusto y sólido para salir con sustento al exterior"

En las primeras definiciones tras ser proclamado esta tarde por unanimidad como presidente de la UIA, Acevedo también consideró que la recuperación del sector industrial requiere de "una inflación normal" que permita enfrentar un problema "mucho más importante que el tipo de cambio" con la aplicación de "un comercio inteligente" que no abra de manera indiscriminada su mercado al ingreso de productos foráneos.









La designación por aclamación de Acevedo -que reemplazará en el cargo a Adrián Kaufman Brea- surgió de una lista de unidad que cerraron las líneas internas Industriales, y Celeste y Blanca, que vienen alternándose en el cargo desde comienzos de siglo, mientras que Luis Betnaza, del Grupo Techint, será el nuevo vicepresidente primero.









Las vicepresidencias restantes quedarán en manos Daniel Funes de Rioja -quien fue el primer nombre que se barajó para ocupar el cargo de presidente-; Guillermo Moretti; Eduardo Nougués; Juan Carlos Lascurain; Cristiano Rattazzi; el saliente presidente de la UIA Adrián Kaufmann Brea, y Alberto Sellaro.









"La base para construir un mercado interno robusto y sólido que sirva como sustento para salir a competir al exterior", en un camino en el que "agregar valor, conocimiento y tecnología de punta es la plataforma fundamental para integrarse más y mejor a un mundo que cada día presenta desafíos de alta complejidad", expresó Acevedo en su discurso de apertura de la Asamblea Ordinaria, llevada a cabo en el tradicional edificio de la entidad de la Avenida de Mayo al 1100.









En ese sentido, Acevedo llamó a "tener en claro las diferentes formas en que se despliegan las relaciones comerciales" sobre lo cual advirtió que "reconocer a China como economía de mercado profundizará los desequilibrios comerciales y de empleo, y seguirá agudizando la primarización de la economía", al manifestar su "preocupación" sobre algunas disposiciones que pueden "acotar los instrumentos comerciales para resguardar el mercado frente a la competencia desleal".









Luego, en una rueda de prensa, el flamante titular de la UIA explicó que "en este momento China no es economía de mercado y el tratamiento que se tienen que hacer a las importaciones que ingresan desde ese país tiene que ser -como hacen Estados Unidos y la Unión Europea-, comparando los precios con bienes similares en terceros países".









"El tema es tener un comercio inteligente" definió el directivo de AGD que si bien entendió que "no hay ningún país que abra sus fronteras", admitió que "tampoco se está viendo en la Argentina una invasión de importaciones, menos en un mercado que todavía no esta en crecimiento".









Al referirse al tipo de cambio, Acevedo consideró que "para algunos sectores puede ser bajo o muy bajo, mientras que para otros puede ser normal. Pero eso se arregla claramente con competitividad, bajando la inflación porque hoy es mucho mas importante para los empresarios como para la población en general volver a tener una inflación normal".









En ese sentido, entendió que "si la expectativa de inflación va a ser 17 al 20 por ciento, de ahí en mas habrá que hacer ajustes si esos niveles no se cumplen, pero hay que empezar a mirar para adelante y retroalimentar la inflación".









"No estamos diciendo bajar costos a partir de los sueldos de los trabajadores, al contrario", se apresuró en aclarar el industrial para agregar que "lo que mas necesita el sector industrial es un mercado interno fuerte y eso significa tener a la población con capacidad para poder consumir".









En el actual contexto económico, Acevedo admitió que "se está viendo que después de 17 meses de baja hay una recuperación amarreta y la idea es que esa recuperación va a ser cada vez mayor, en algunos sectores y empresas".









"Estábamos muy acostumbrados a las grandes crisis y las salidas, y esto no ha sido así. Por un lado me alegro porque estoy en contra de grandes devaluaciones y grandes crisis que produce ganadores y perdedores cuando esto se puede hacer usando mas tiempo mas esfuerzo, pero no de un día para el otro con el cambio de las reglas de juego", agregó.









El titular de la UIA por los próximos dos años también retomó otro reclamo de la institución al plantear la necesidad de avanzar en una reforma tributaria como uno de los temas principales de recuperación de la competitividad, mas aún luego de un proceso de regularización de activos que "ahora requiere saber como van a venir los flujos".









Es que los industriales se mantienen a la expectativa del compromiso del Gobierno nacional de avanzar en 2018 en una reforma tributaria integral, por lo que entiende que habrá una gran discusión por una nueva ley impositiva y de coparticipación de impuestos cuya regresividad suma parte de los costos que tiene la producción y el país.









Por último, Acevedo también se refirió al tema inversiones: "hay sectores industriales que están invirtiendo, pero hay otros que están haciendo los números y no les dan para invertir, no es que no quieran porque la





Fuente: Télam Por último, Acevedo también se refirió al tema inversiones: "hay sectores industriales que están invirtiendo, pero hay otros que están haciendo los números y no les dan para invertir, no es que no quieran porque la industria nacional es la primera mira en la Argentina".

