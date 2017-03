A24 lanzó su nueva programación

En el lanzamiento de la nueva programación de la señal A24, el presidente de Grupo América, Daniel Vila, prometió una grilla donde se aborde la realidad "desde distintas perspectivas y ángulos".

"Eso se llama pluralismo, y es lo que vamos a hacer desde A24", dijo Vila desde La Rural porteña, en un acto de lanzamiento conducido por Alejandro Fantino y que contó con una mesa integrada por algunas de las figuras que ya estaban en la pantalla, como Antonio Laje, Jorge Rial, Eduardo Feinmann, Mauro Viale, Rolando Graña, Carolina Losada, Sergio Berensztein y Facundo Pastor, y otros que se sumaron ahora como Fernando Carnota, Romina Manguel y Mariel Fitz Patrick.

En la apertura de la presentación, Vila sostuvo: "En A24 no vamos a transitar ningún extremo, por supuesto, sin resignar la tarea periodística".

"Hay grandes periodistas, de enorme prestigio y gran credibilidad. Y en A24 vamos a construir un gran edificio, con balcones y ventanas, desde donde nuestros periodistas van a poder mirar la realidad", trazó una metáfora.

Sostuvo que "la realidad es una sola pero, sin embargo, como ese edificio tiene distintos pisos, la perspectiva y el ángulo desde donde los periodistas van a poder mirar la realidad va a ser distinto".

"En nuestra actividad, el periodismo, eso se llama pluralismo. Y es lo que vamos a hacer desde A24", sostuvo.

Y concluyó afirmando: "Si nos ponemos a trabajar, tal vez falte poco para que nos pregunten: ¿cómo hicieron para construir este gran país que ustedes tienen ahora?".

A24 lanza su nueva grilla con el eslogan: "Somos periodistas, somos plurales, somos A24".

Embed

A la presentación asistieron figuras de la política como la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Ante la consigna sobre "cuál es el rol del periodismo en esta Argentina agrietada", Rial llamó a "revalorizar la información como tal, no importa quién lo dice. Hay un residuo del kirchnerismo que descalificaba la información según quien la decía. Creo que a la hora de informar no hay grieta, creo que es solo una sensación que no nos conviene".

A su turno, Fitz Patrick dijo que se deben "revalorizar los hechos en sí mismos como son. Algo que sufrimos durante el kirchnerismo es que para relativizar o descalificar una información en lugar de refutarla con argumentos o hechos, se descalificaba a quien lo decía". Laje, en tanto, subrayó que en un país dividido el periodismo debe ir "por el medio, centrarnos en los datos y no mezclarlos con la opinión. Información y opinión deben ir por separado, pero lo que es irrefutable es el dato".

Eduardo Feinmann dijo que el momento actual es "lindo para hacer periodismo, sin presiones, de modo muy distinto al último gobierno, con escraches insoportables", mientras que Berenzstein reivindicó el rol del análisis: "Hay que incentivar a ofrecer un poquitito más que el dato y además que podamos discutir menos sobre las personas y más sobre la información".

Viale dijo que "el periodismo plural lo hicimos siempre en este canal. Nadie me dijo qué tenía que decir", Carnota aseveró que "el estallido y la hipercomunicación y las redes nos obligan a un periodismo de investigación y precisión que no se había dado; las redes son custodia de la verdad", y Facundo Pastor sostuvo que "la tecnología contra el periodismo fracasó porque en otros ámbitos de la vida no se ha inventado el algoritmo que pueda chequear la información".

Finalmente, Carolina Losada manifestó que el periodismo debe ser "honesto a la hora de informar y a la hora de dar nuestras opiniones", y Graña rescató que "el valor que se puso en A24 hoy sigue estando y se potencia".