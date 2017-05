Vuelve el Oficial Damas

Se jugará el fin de semana la novena fecha del Torneo Oficial Femenino de la Asociación Paranaense de Hockey sobre Césped y Pista (APH). La actividad tendrá una interesante agenda de partidos en las tres canchas en las cuales habrá partidos: Rowing, Estudiantes y Paracao. Por otra parte, los Caballeros disputarán la cuarta jornada del Torneo Dos Orillas.





A continuación se detalla el programa de encuentros para las chicas:









En La Tortuguita: Huracán de Victoria enfrentará a Rowing Azul; a las 9 en categoría Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.15 será el turno de las Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera.





En Talleres: Capibá RC jugará contra Talleres Rojo, a las 9 en categoría Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.15 Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera.





A las 18, se enfrentará la Primera División de Oro Verde contra Talleres Blanco.





En Paracao: Tilcara se medirá con Paracao; a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.15 Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera.





En El Plumazo: Hípico de Concordia cotejará con Estudiantes Águilas; a las 9, en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.15 Infantiles; a las 13.30, Sub 18; a las 15, Reserva y a las 16.30, Primera.





Mañana, en La Tortuguita: Rowing Blanco recibirá a Talleres Blanco. Desde las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.30 en Sub 18.









Caballeros . Por el Torneo Dos Orillas que unifica el juego de los Caballeros que compiten en la Asociación Paranaense y Santafesina, se jugarán mañana estos partidos:









En el Plumazo: Estudiantes ante La Salle de Santa Fe; a las 14.30 en Reserva y a las 16 en Primera.





En Paracao: Oro Verde ante Rowing; a las 12 en Infantiles y a las 13 en Sub 15; a las 14.30 por Primera División jugarán Paracao contra Paraná Hockey; a las 16, en Reserva, Litoral de María Grande frente a Rowing; a las 18, en Primera, Oro Verde-Rowing.





En Provincial de Rosario: los rosarinos recibirán a Náutico El Quillá, a las 14.30 en Reserva y a las 16 en Primera.





En Alma Juniors de Esperanza: Alma será local ante Talleres; de 10 a 12 jugarán los Sub 15; a las 14.30, Reserva y a las 16, la Primera.