Uno buscará el tri, el otro quiere impedirlo

El sábado se juega la final del Torneo Oficial de Damas de Primera División de hockey sobre césped que organiza la Asociación Paranaense de esta disciplina.





Cara a cara se volverán a encontrar el Club Atlético Estudiantes y Paraná Hockey, ni más ni menos que los protagonistas de la última final.





El primero, el elenco del Parque Urquiza, va por el tricampeonato a nivel doméstico y el segundo equipo intentará sacarse la mufa y festejar luego de perder la final pasada.





Las cartas a esta altura del partido ya están echadas, ahora habrá que ver qué equipo las sabe jugar mejor que el otro.





Ayer Ovación juntó a algunas referentes de cada uno de los planteles paranaenses con la idea de palpitar lo que será la final que se juega en la cancha de El Plumazo a partir de las 16.





CAE. Juana Micaela Re, capitana del Albinegro y una jugadora de miles de batallas de este tipo tomó la posta y brindó sus sensaciones antes del lo que será el gran match del sábado.





"Las sensaciones son las mismas de siempre, mucha adrenalina y la verdad que muchísimas ganas de ganar y jugar bien. Sobre todo queremos ganar", dijo





Se puede perder o ganar, es deporte, pero si se llegó hasta esta instancia es porque las cosas se hicieron bien durante toda la temporada. "Nosotras anduvimos bien y no perdimos ningún partido. Estamos invictas, solo con Paraná Hockey empatamos y fue el único partido que no sumamos un triunfo. Con el resto ganamos todos los cotejos, así que muy contentas con el año".





Emilia Comba, jugadora del CAE, jugará una final más con su club. Si embargo no se acostumbra todavía, sabe que cada episodio es una nueva historia para escribir. "Es una final y siempre está bueno jugar este tipo de instancias. Por más que sean una o más siempre te pica el bichito que te dice hay que jugarla y ganarla", aseguró.





Llegaron los mejores equipos a esta definición y así lo entiende Emi. "Llegamos los mejores equipos. Iremos al todo o nada. Las otras finales la jugamos con Talleres y la otra con Paraná Hockey. El año pasado fue por sumatoria de puntos. Nosotros jugamos con un equipo y nos enteramos de que salimos campeonas mirando otro juego".





"El CAE tiene todo. En cuanto a los errores tenemos que trabajar pases y recepción más que nada. Igualmente creo que tenemos un equipo muy heterogéneo entonces todas sumamos. Si falta algo hay un plus extra que suma desde otro lado", cerraron las players del CAE.





PH. Las jugadoras de Paraná Hockey están enchufadas para esta final, la quieren ganar como sea para sacarse la espina del año pasado. En este sentido Yanina Raya, una de las referentes de la plantilla, dijo: "Nosotras llegamos tranquilas. Tenemos poca gente, pero buena gente. Tenemos muchas ganas de ganar esta final porque se nos escapó la pasada definición. Nos quedamos con ganas, así que ojalá se nos dé en esta oportunidad".





Lucía Pater es la capitana de Paraná Hockey. Ella no puede más. Ya quiere saltar a la cancha y comenzar a jugar. "Veo el grupo muy unido y muy compacto. Yo como capitana estoy bien, pero estoy tratando de manejar mi temperamento, que no me pase de los límites porque soy muy temperamental a veces".





Virtudes y defectos. Todos los elencos los tienen y Paraná Hockey no es la excepción. Pater comentó en este aspecto: "Somos muy verticales y tenemos gente rápida arriba. Por ahí nos cuesta el aspecto defensivo donde estoy yo. Toda la vida jugué de medio y este año me toca estar abajo y bancar los trapos".





"Ojalá se nos dé porque venimos algo vapuleadas con el tema de la gente. Dios quiera que se nos dé porque lo necesitamos en lo anímico y también como grupo. Vamos a poner todas las fichas para este partido. La gente nos irá a apoyar como siempre y eso suma mucho. Trataremos de dar lo mejor y que nos vayamos con la copa nosotras esta vez", cerró Raya.