Un proyecto ambicioso para la Unión Entrerriana

La Unión Entrerriana de Hockey Sobre Patines cuenta con un año de vida, pero con varios proyectos serios. Uno de ellos es la formación de sus diferentes seleccionados en las categorías del deporte sobre ruedas.

Es que la entidad incorporará un técnico de nivel internacional apostando todo al crecimiento neto del hockey provincial.

En las últimas horas se confirmó la llegada del entrenador Eduardo Carpinelli para hacerse cargo de los combinados provinciales y apuntar al mejoramiento de todas las categorías. También a mejorar el nivel de los entrenadores con cursos divididos claramente en niveles 1, 2 y 3.

Coco Carpinelli fue head coach de las selecciones Porteñas del 2014 al 2016 dicho ciclo tuvo como cierre el Campeonato Argentino de la Categoría 1998, algo que no lograba la Federación Porteña hace 30 años. En 2017 Eduardo Carpinelli contará con dos trabajos serios uno a nivel nacional y otro internacional.

En lo nacional será el coordinará las selecciones de Entre Ríos junto con el dictado de cursos para capacitar nuevos entrenadores. En plano internacional estará acompañado por Hernán Planas juntos presentaron un proyecto para trabajar con las selecciones de Uruguay.

Ayer el presidente de la Unión Entrerriana de Hockey Sobre Patines, Daniel Romero, habló sobre la llegada del entrenador a suelo entrerriano.

"Hemos llegado a un acuerdo para que se haga cargo como coordinar de los seleccionados de la Unión el señor Eduardo Carpinelli, que viene de realizar un gran trabajo con la gente de Buenos Aires sacándolos campeones sobre San Juan y Mendoza algo que hacia mucho que no pasaba", dijo.

Luego agregó: "Él (por Carpinelli) trabajará con los seleccionados de Entre Rios y además apostará a los entrenadores locales con cursos en un proyecto que cuenta con tres niveles".

"La presentación de cuerpo técnico será el próximo sábado y ahí daremos en conferencia de prensa los detalles de la incorporación del cuerpo técnico. Todo esto se debe gracias al apoyo de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Entre Ríos a cargo de José Gómez , que no da una gran mano para que podamos apostar a todo esto", dejó en claro Romero.

Posteriormente, el dirigente resaltó: "La provincia está atravesando un buen momento en el hockey desde la creación de la Unión Entrerriana hemos sumado varias entidades de Gualeguaychú, Villaguay y Concordia. Además de la conocidas de Paraná. Contamos con 21 clubes afiliados a la Unión".

INTEGRANTES. El flamante cuerpo técnico estará compuesto de la siguiente manera: Head Coach: Eduardo Carpinelli; mánager: Humberto Berta; directores técnicos Asistentes: Leandro Peyru y Fabiana Arozena. Preparadores Físicos: Lautaro Gómez y Sebastián Arabi.





Compromisos

En cuanto a los compromisos que cuenta la entidad se puede enumerar: el Campeonato Argentino Infantil de Varones, que será en Paraná en las vacaciones de invierno. El Campeonato Argentino de Selecciones Seniors en ambas ramas, que será en la ciudad de Santa Fe del 14 a al 20 de agosto. El Campeonato de Selecciones Masculino (Sub 18, Sub 16 y Sub 14 y en Femenino (Sub 18 y Sub 16) serán también en la capital entrerriana durante un semana allá por octubre.