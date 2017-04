Un partido para llenar la cancha

El interminable receso de 92 días sin fútbol oficial desató la iras de los fanáticos que clamaban la vuelta de la actividad a las canchas del país. Por el lado de Patronato hubo una aceptable concurrencia cuando enfrentó a Arsenal y que se vio incrementada al momento de medir fuerzas con Newell's Old Boys.

Hoy el Rojinegro recibe a uno de los cinco grandes: llega Independiente con una historia marcada por muchos momentos de gloria y un presente en el que los momentos felices escasean. Se verán las caras a partir de las 16.15, en el marco de la 19ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

Juan Pablo Pompei tendrá la misión de impartir justicia en el Presbítero Bartolomé Grella, que debe lucir repleto.

En lo estrictamente deportivo hay que decir que Patrón tendrá una sola modificación en la formación que inició las acciones hace una semana en Parque Patricios, con Huracán. Marcelo Guzmán ingresará por el poco productivo Gabriel Graciani.

El rentré del Chelo para posicionarse como doble volante central junto a Damián Lemos, hará que Nicolás Bertocchi tenga como misión recorrer el carril derecho. Después no hay innovaciones. Se repite el 4-4-2 como dibujo táctico y también el resto de los apellidos.

Ante un rival que se presume jerárquicamente superior, el Negro volverá a levantar la bandera del sacrificio. Apuntará a neutralizar la propuesta del adversario y a la vez encontrar en Bertocchi o Damián Arce ese pase capaz de romper líneas para que los puntas u hombres proyectados a la ofensiva gocen de situaciones propicias frente a la valla contraria.

El Rojo -que ayer entrenó en Atlético Paraná- vive una realidad marcada por la necesidad. El nuevo entrenador Ariel Holan entusiasmó con sus ideas innovadoras y su dialéctica, pero el rendimiento del equipo lejos está de colmar las expectativas de los hinchas que observan, con un dejo de bronca, cómo el protagonismo del certamen le corresponde a otros. Dentro de un elenco renovado, existe una conjunción de experiencia y juventud con valores destacados que presagian un resurgimiento. Nombres como el de Walter Ervitti -con capacidad suficiente para manejar al resto y los tiempos del match-, Nery Domínguez -aportando dinámica en la zona de gestación- y Emanuel Giglioti -aporta gol más allá de que viene de malograr un penal- son capaces de volcar una historia para su lado por más que venga torcida.

Holan, esta tarde no podrá repetir la formación que igualó con Vélez debido a que el zaguero Nicolás Figal está suspendido por haber acumulado cinco amonestaciones, y en su lugar ingresará Julián Vitale, o bien podría hacerlo Juan Sánchez Miño al lateral izquierdo y así Nicolás Tagliafico se correrá al centro de la defensa. En tanto, en el mediocampo Holan duda entre mantener a Maxi Meza o incluir a Domingo Blanco como lo hizo ante el Alianza Lima, mientras que seguiría Ezequiel Barco en la delantera en lugar de Lucas Albertengo

Patronato hace dos encuentros que no pierde y tres que no gana. Independiente -adeuda dos cotejos- no cantó victoria con Holan como DT comparten la necesidad de un triunfo. Hay mucha expectativa. Hay que llenar la cancha.