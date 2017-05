Un joven argentino con síndrome de Down fue distinguido en el Mundial de Pizza en Italia

Un joven maestro pizzero de 22 años con síndrome de Down recibió el mejor puntaje de los argentinos que participaron en distintas categorías del Mundial de la Pizza realizado desde el lunes hasta hoy en el Centro Palacassa de Parma, en Italia.



Mateo Kawaguchi, de 22 años, tiene síndrome de Down y es integrante del equipo que representó a la Argentina en el Mundial de la Pizza 2017 en Parma, donde deslumbró al público y al jurado con su participación y fue reconocido como "1er clasificado de Argentina" y recibió el diploma que es entregado a uno de los representantes de cada país.



El equipo argentino de la Asociación de Propietarios de Pizzerias y Comercios de Empanadería (Appyce), estuvo desde el lunes hasta hoy compitiendo en las categorías "Pizza in teglia, Pizza in pala, Pizza Clásica, Pizza Napoletana STG, Pizza senza glutine, Più larga, Più veloce, Pizza a Due y Free Style".



"Competimos entre 1.200 participantes y asistentes, fueron tres jornadas de mucho trabajo que tuvieron su punto más emocionante el martes con la participación de Mateo en la categoría Pizza in Teglia; el público y los jurados se emocionaron mucho con su demostración de que todo se puede", contó a Télam, desde Italia, Manuel Jamardo, presidente de Appyce que dirigió la comitiva.



"Durante toda la participación de Mateo, se vio gente del público aplaudir durante todo el tiempo, gente llorando de emoción, jurados emocionados alentando a Mateo", relató.



"El martes, luego de los competidores de Free Style (malabarismo), Mateo pidió su lugar para hacer una exhibición, pidió música y se lució en la misma pista donde nuestro acróbata Ezequiel Ortigoza había obtenido el séptimo puesto del mundo el día anterior, pero al no poder participar Ezequiel por una angina que se agarró ese día martes, Mateo decidió dedicarle su excelente participación en acrobacia que emocionó mucho a la gente", agregó.



Mateo comenzó a estudiar el curso de maestro panadero en Appyce a través de una solicitud de su escuela que se llama "Infancias" a la asociación pizzera y "es el primer maestro panadero recibido con síndrome de Down", contó hoy a Télam Gabriela Kawaguchi, mamá de Mateo, desde Italia.



"No puedo decir que fue un sueño concretado, porque nunca pensamos que esto podía llegar suceder, ni tampoco pusimos límites a lo que deseábamos o pensábamos que podía hacer él sino que fuimos siguiendo su camino a medida que se fueron presentando las oportunidades y él ha decidido que es lo que quería hacer", contó Gabriela.



"Mateo es un chico joven, muy afortunado que vive en un entorno lindo. La gente de Appyce es maravillosa, y el equipo funciona como equipo donde él es un integrante más y así es tomado y así participa", añadió



La madre contó, además: "Vinimos con su padre y sus hermanos Martín y Tobías, que son artífices de todas las posibilidades que ha tenido Mateo en su vida, porque sin estos hermanos que han sostenido, apoyado y tenido paciencia él no hubiese podido llega a donde está".



"Mateo nació muy enfermo, tuvo dos cirugías cardíacas y su infancia fue una infancia complicada", añadió.

Países de todo el mundo como Lituania, Grecia, España, México, China, Japón, Paraguay, Italia, Francia, Rusia, entre otros "hicieron lo posible por un lugar en el podio, desarrollando técnicas innovadoras y deslumbrantes", aseguró el referente de la comitiva



La cena de premiación fue realizada hoy en la noche, en donde "Argentina estuvo presente, con con la ilusión y la inclusión presentes como mensaje para todo el mundo", contó emocionando Jamardo.