Lo ganó Estudiantes 16-13. Sin jugar su mejor rugby , supo defenderse casi a la perfección y cuando encontró el hueco lastimó. En una Tortuguita repleta, el CAE metió su segundo éxito en hilera y alcanzó la tercera alegría en su zona para avanzar a la Zona Campeonato del Torneo Regional de rugby. Una vez que el juez pitó el final, de un lado hubo alegría y festejos y del otro bronca y resignación. Pero, lo que no faltó, fue el testimonio y allí estuvo Ovación para hablar con los protagonistas.





Juan Manuel Lescano es la cabeza del equipo y como referente analizó el juego ante el PRC: "Ganamos un partido más para cumplir nuestro primer objetivo que era clasificar a la Zona Campeonato entre los primeros puestos, así que estamos contentos por eso. Nos se nos dio en el juego. Fue un partido muy cortado y el mérito es de ellos que escondieron la pelota. De todos modos nosotros somos un equipo maduro que sabe jugar estos partidos".





Se festejó, claro, pero en el CAE se sabe que faltó juego: "Metimos un try de primera fase que por ahí no es muy común y después otro de una jugada de relanzamiento, pero no tuvimos volumen de juego que es lo que nos caracterizaba en los últimos partidos, pero estos partidos son así, cerrados así que contento por el resultado".





Lescano fue contundente. Para él el triunfo ante Rowing fue uno más y nada más.





"Para nosotros este es un partido más. La verdad que es lindo por toda la gente que viene a alentar, lo que significa para ellos, pero para nosotros como equipo no es algo tan significante. Vamos despacio, hoy (por el sábado) no pudimos jugar bien y ese es nuestro objetivo. Tenemos que seguir entrenando para volver a tener un buen juego".





CAPITÁN. "Fue un lindo partido y queríamos que sea así, limpio por dentro y fue así. Estamos muy contentos por eso. Lo ganamos porque tuvimos convicción, ganas y mucho esfuerzo como el año pasado", remarcó Facundo Ferrer el capitán Albinegro y prosiguió desarmando el derby. "En ataque no anduvimos como queríamos, pero defensivamente estuvimos sólidos. Gracias a Dios se nos dio. Estamos deuda con el ataque, debemos atacar un poco más. De todos modos no importa porque hoy estamos contentos a pesar de la poca diferencia que se dio".





El CAE lleva dos triunfos en serie y llegó a tres en la Zona B. "De a poco vamos elevando y es lo que buscamos, subir en el nivel de juego. Hoy (por el sábado) no se nos dio, pero se ganó y estamos muy contentos. Hubo un gran marco, una lástima el final. Lo vamos a pensar para la próxima y nada más", sentenció el jugador.





GOLEADOR. Fermín González Leites fue otro de los valores altos del derby. Con su habilidad logró marcar uno de los tires del juego, además de una conversión y dos penales.





"Era lo que veníamos a buscar aunque preferíamos jugar un poco mejor. Igualmente de es algo estábamos seguros que había que ganar. El marco la presión por ahí fue una de las claves para no jugar bien, pero veníamos de favorito y lo asumimos. Nos costó, ganamos y le dimos una alegría a toda la gente que vino. Lo miró todo Paraná a esto así que contento", dijo.





"Esto es un envión para lo que sigue y nos sirve para encarar los errores con más entusiasmo. El lunes (hoy) cuando hagamos el análisis del video con este fervor de la victoria vamos a ver en qué nos equivocamos. Ya estábamos casi clasificados así que se nos viene ahora lo más importante. Tenemos que trabajar para la zona campeonato donde vamos a estar los 10 mejores", dijo Fermín respecto de lo que pasó y lo que se viene.





La meta del Albinegro es ir paso a paso. Ninguno piensa en saltar un escalón antes de tiempo. "Nosotros tenemos que ir paso a paso. Nos propusimos para el TDI que lo íbamos a jugar y que íbamos a consolidar un equipo. Lo hicimos más de 35 jugadores y de ahí encarar la primera fase del Regional donde logramos la clasificación tres fechas antes, es un logro y ahora tenemos que ir paso a paso, jugar bien lo que nos queda. Sería un sueño quedar ente los cuatro. Vamos a trabajar para eso".





Finalmente regresó al clásico y confió: "Es un gusto especial ganar este juego para todos. Tengo la piel de gallina, se me dio un try ante toda esta gente. Fue algo increíble".





PÉSIMO ARBITRAJE. En la vereda de enfrente se masticó bronca y además hubo algunas cuestiones que no quedaron claras respecto del arbitraje. Así lo entendió Daniel Carbonell, el DT Remero. "Es muy difícil ponerle palabras a un momento así en un deporte tan pasional como es este, pero la verdad que da bronca, cuando manejemos las estadísticas, ver que jugamos todo el partido en campo de ellos y no pudimos anotar. No me gusta hablar de ellos, pero creo que fue un pésimo arbitraje que de alguna manera te frustra como entrenador. Las reglas son claras y cuando hay mala intención como hubo en tres scrum favorables a nosotros y nos tiraron al bajo, realmente es garrafal y gracias por dejarme expresar como lo voy a hacer en el ámbito del tercer tiempo. Fue una injusticia total para un equipo que trabaja como el nuestro y que en un instante un iluminado cordobés lo tire por la borda", enfatizó y continuó: "La verdad es que estoy dolido por eso, pero no por la derrota porque este deporte nos enseña a ganar y a perder, pero sí me ponen triste las injusticias".





Una vez que terminó el duelo con CAE se observaron rostros tristes y con mucha bronca. Carbonell lo sabe y trabajará en ese aspecto: "Hay que superar estos momentos porque este deporte es muy exigente y el nivel en el que estamos también. Estudiantes es un club que tiene mucha experiencia en el manejo de estos partidos porque todos los juegos son de esta naturaleza. Lo supo llevar y contener, y al resultado lo acompañó con un poco de suerte. Nosotros no supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Nuestros jóvenes tienen que aprender de la derrota porque es parte del juego. Es una circunstancia. Tuvimos una buena performance, pero nos faltó un poco como para ser ganadores".





SABOR AGRIDULCE. Luciano Buttazzoni también habló luego del match. Se lo vio con bronca, pero sabe que su equipo dejó la vida. Así que feliz por eso. "Nos vamos masticando bronca, pero a la vez contentos porque hicimos mucho de lo que nos propusimos. Mejoramos muchas cosas en las que teníamos falencias y se nos escapó en el final. Avanzamos mucho sobre el final, dimos todo y nos vamos contentos con el sabor amargo. Son cosas del clásico".





Está claro que a Rowing le faltó la puntada final. Se topó con una gran defensa, pero careció igualmente de lucidez. "Ellos defendieron bien sobre el ingoal, se hicieron fuertes ahí en la línea. Nosotros atacamos, tratamos de mantener la pelota, pero en ese sector fueron fuertes ellos y nosotros no pudimos concretar. Esto va a pasar, son cosas del partido. Fue un lindo partido y hay que ver estas cuestiones no sólo la caída. El marco fue espectacular, las hinchadas, y el cotejo fue lindo y duro como lo esperábamos. Ahora hay que seguir para adelante", dijo.