Resultados que se niegan, una racha negativa que ya incluye ocho encuentros sin triunfos, las mejorías que no se vislumbran, el panorama es sombrío y el futuro es incierto. Patronato jugó un aceptable primer tiempo, pero a partir de quedar en desventaja expuso sus limitaciones en el momento de atacar. Finalmente perdió 2 a 0 ante Lanús, en el marco de la 23ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A. José Sand anotó los dos tantos del vencedor (el primero de penal). Fue el tercer revés consecutivo del Santo en el Presbítero Grella. El domingo recibirá a Sarmiento de Junín. Hubo insultos, cuestionamientos y silbidos, para los jugadores y el cuerpo técnico que encabeza Rubén Forestello.

Una equivocación de Braghieri, cediendo un pase atrás casi le da la ventaja al dueño de casa. Más allá de repetir el esquema táctico (4-1-4-1), Patrón con la ausencia obligada de Matías Quiroga no se repitió en tanto el pelotazo. Su progreso sin sorpresa y con síntomas de dificultades intentaba que fuera con un juego asociado, aunque no lograba poner en posición de conversión a Fernando Telechea o a alguno de los volantes que iban por afuera.

Por su parte, el visitante, marcaba predominio en la tenencia del útil pero lateralizando o retrocediendo en juego ante la buena disposición defensiva Santa que le cerraba los caminos de acceso a Sebastián Bértoli que tenía una tarde sin sobresaltos.

A los 15' Marcone envió un tiro libre al segundo palo, Sand definió en posición prohibida y Loustau ignorando un claro penal previo de Walter Andrade sobre el correntino, anuló la conquista. El Negro tuvo su opción en una salida rápida que encontró a Arce ganando las espaldas de Gómez, pero el intento de habilitación a Telechea encontró un sobrio cruce de Braghieri.

El espectáculo lejos de ser atractivo para la escasa concurrencia mostraba el cumplimiento casi a rajatabla del plan elaborado por parte de un Patrón que mostraba orden, pero era poco ambicioso.

El Grana lejos estaba de poner en escena el nivel que lo tiene como el actual campeón. Repetía imprecisiones en su salida; en una de ellas Gagliardi remató desde 40 metros de emboquillada, pero el oportuno retroceso y manotazo salvador de Andrada, evitó la ruptura del cero.

La presión del Rojinegro hizo que el balón nunca llegara con claridad a los volantes del elenco bonaerense, por lo que sus tres puntas quedaban aislados del resto.

El cero con el que se fueron marcaba lo apenas discreto del espectáculo. Premiaba la intención de Patringa, que cumplió con el propósito de anular la propuesta del Granate que insinuó mucho pero no concretó nada.

SEGUNDO TIEMPO. La reanudación mostró situaciones similares al arranque. Braghieri equivocándose ante el asedio de Alejandro Gagliardi que remató desviado con Andrada fuera de foco.

La visita por su falta de armado de juego de mitad de cancha hacia adelante, llegar a Bértoli le resultaba una misión imposible. Pero a los 4' una innecesaria falta de Abel Masuero sobre Lautaro Acosta -foul en un costado del área- derivó en un penal que Sand transformó, con extrema frialdad, en el 1 a 0.

En desventaja, Forestello cambió el dibujo. Con Mauricio Carrasco por Gabriel Graciani y Lautaro Comas por Nicolás Bertocchi armó un 4-3-3 con el que intentó ir, pero repitió sus dificultades de otras ocasiones cuando tiene que ir sobre el arco contrario.

La necesidad de ser profundo hizo que Patringa perdiera consistencia y cediera espacios que antes no había entregado. Esto fue bien aprovechado por el actual campeón del fútbol del país, que encontró los lugares que antes le faltaban y pudo desplegar la idea con la que llegó a la Comarca de Villa Sarmiento.

Patrón nunca estuvo cerca de alcanzar de igualdad; mientras que Lanús dilapidó el segundo, primeramente con Marcone y luego con Sand. Pero bastó que Toledo desbordara a Furios para asistir con un paso atrás para el Pepe que de derecha la colocó lejos del alcance del Seba Bértoli.

El 0-2 le bajó anticipadamente la persiana al match en el que Patronato cumplió con el rol de maniatar a un contrincante jerárquicamente superior, pero que cuando tuvo que asumir el rol protagónico para ir por el empate desnudó una vez más su falta de ideas y a partir de la ausencia de intérpretes. No funcionó en ataque como equipo y dio lugar a los silbidos, insultos y reproches.

***

Las claves

- Un único libreto. Como en La Boca, como en Santa Fe ante Unión, Patronato se armó ayer con la única misión de obstaculizar al rival. Atacar parece no figurar en sus planes o no sabe cómo hacerlo.





- Innecesario. El penal que cometió Abel Masuero al Laucha Acosta que le dio a Lanús la posibilidad de ponerse 1 a 0 y después manejar el trámite del partido como antes no había podido.





- Sin rebeldías. Ante la adversidad Patronato se desmorona; no se vislumbran respuestas futbolísticas colectivas y tampoco desde lo individual. ¿Hay un mensaje que no llega o que no se escucha?