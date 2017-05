Un duelo histórico que arrancó en cancha neutral

La Liguilla tendrá una definición apasionante. Paraná y Gualeguaychú serán los escenarios de la disputa. De ahí saldrán los finalistas del clásico Torneo Provincial que mantiene la pasión intacta y el sentido de pertenencia. En la capital entrerriana habrá un enfrentamiento histórico. Olimpia y Talleres comenzarán a jugar el viernes el primer partido al mejor de tres. El arranque será en el Humberto Pietranera, en calle La Rioja, en la casa del uno de la fase de regular con un invicto de 21 partidos. La revancha será el domingo en el Bibi Gómez de Feliciano e Yrigoyen, el hogar del sorprendente Rojo, que terminó cuarto.

La serie comenzó a disputarse ayer en la Redacción de UNO. En un marco distendido, entre recuerdos y anécdotas, Gustavo Agasse, DT del equipo Azulgrana, y Jeremías Zuttión, coach del CAT, analizaron la semifinal y valoraron, por sobre todas la cosas, la atención que generará el partido en el ambiente del básquet . "Es algo histórico, porque se ha dado pocas veces. Me puse a hacer memoria y creo que contra Hindú jugamos una semifinal en el 89 y fue a cancha llena", recordó el Flaco, que en 1986 ascendió con Olimpia como jugador a la Liga B, por aquel entonces la segunda categoría. "Lo positivo es que en la final vamos a tener un equipo de Paraná, sea quien fuere y se va vivir una fiesta", anticipó Agasse.





El Colo coincidió con el Flaco y agregó que era "impensado" en el arranque un duelo entre los dos equipos por los objetivos de cada uno. "Lo lindo es que va a ser una fiesta para el básquet de Paraná. Es que además de los hinchas de cada equipo vas a ver esas caras del básquet que van siempre. Esos neutrales que se ponen abajo del aro y van a ver las definiciones porque aman el deporte", señaló Zuttión.





En tal sentido ambos manifestaron que más allá de la rivalidad por la instancia, se debe entender como "una fiesta del básquet" y no como "un clásico".





Ante la consulta sobre quién tiene más para perder, Agasse no le escapó a la responsabilidad de haber sido el mejor durante todo el torneo y fue tajante. "Nosotros tenemos más para perder por el hecho de tener el número uno y esa presión extra de la localía que a veces te juega a favor y otras en contra. El hecho de estar 15 días parados por haber cerrado la serie 2-0 en cuartos no nos jugó a favor y a esta altura del partido con la adrenalina y ansiedad del playoff no es positivo", analizó el Flaco campeón como DT y jugador del CAO. De todos modos remarcó que el equipo "está preparado para afrontar este compromiso".





Por su parte el Colo contestó que los playoff "son otra cosa" dejando abierta la posibilidad de que puede ganar cualquiera, pero contextualizó las pretensiones de Talleres desde el primer momento y de alguna manera le tiró la obligación a su rival. "En nuestro caso el objetivo nunca fue ir por más y ellos tuvieron el objetivo claro desde el primer momento y lo sostuvieron y se hicieron cargo desde el primer día. Nosotros tenemos poco por perder y por ganar, muchísimo", reflexionó el joven y capacitado entrenador. "Sabemos contra quién vamos a jugar, pero estamos acá y tenemos mucho por ganar", insistió.





El enfrentamiento parece no tener secretos. Olimpia y Talleres son vecinos, viven a menos de 10 cuadras y se miden a diario. Se conocen la mañas, las virtudes y los errores. Con algunas particularidades. El Flaco enfrentará a excompañeros como Juan Dreiszigacker y José Lenardón, a quien estima en cada anécdota y el Colo, un estudioso y apasionado recuerda con nostalgia su pasado como "utilero" de Agasse cuando jugaba en Talleres en 1996, en el recordado Equipo de la Ciudad. Como así también contó que conocen tanto el entorno que saben "hasta si el Fabri (canchero) te va a limpiar la cancha o si te van a bajar un aro o subir, ja".





En ese contexto señalaron una serie de requisitos o argumentos en tener en cuenta y remarcaron los "detalles" y el momento "anímico" de cada jugador para determinados pasajes del juego.





"Hay que estar preparado para las distintas situaciones de juego. Mentalmente para jugar una instancia decisiva y la otra cuestión es estar preparado para cualquier cosa, situaciones favorables y desfavorables. Va a haber un gran marco de público y hay jugadores a los que les va a pesar y a otros que no. Hay muchos jugadores de experiencia en la serie. Compartí equipo con José (Lenardón) y Juan (Dreiszigacker) y son unos fenómenos los dos. Y tenerlos enfrente es complicado porque han jugado muchas instancias y finales, pero a su vez nosotros también tenemos jugadores que han pasado instancias de la misma índole", expresó Agasse sobre cómo plantear el partido.





Para el Colo "sería un error" cambiar la filosofía de juego y hacer "algo loco". "Nos conocemos mucho y sabemos todo de cada uno por eso nuestra veta es no abandonar lo cotidiano", anticipó el DT del Rojo.





"Tenemos conocimiento de causa de los actores y la serie pasada nos pasó que hubo jugadores que aparecieron en los partidos que nos enfrentamos. Algunos jugadores de ellos tal vez no han estado en su mejor momento en la fase regular, pero sabemos que en cualquier momento pueden explotar y te hacen daño", declaró Zuttión.