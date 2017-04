Un domingo de consagración

En una nueva fecha del TC Pista Mouras que se realizó ayer en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Damián Markel de General Ramírez alcanzó su primera victoria dentro de la categoría formativa de la ACTC. En una maniobra que recordará por mucho tiempo, el ex campeón del Karting Entrerriano saltó a la punta en los metros finales a la bandera a cuadros y conquistó su primer éxito en la divisional.





Tras haber dominado con autoridad la clasificación, en el mediodía platense se puso en marcha la cuarta final del año para el TC Pista Mouras en una jornada a pleno sol en la capital bonaerense.





Antes de largar comenzó la primera complicación para el entrerriano ya que el embrague patinaba y por eso cedió tres lugares antes del primer paso por la torre de control. Allí tuvo que sacar a relucir su valentía y a fuerza de manejo y actitud pudo empezar a recuperar terreno y comenzó una feroz remontada.





Con una gran maniobra en el curvón se ubicó tercero y luego emprendió un feroz ataque sobre Lucas Panarotti. Con la deserción de Bracco, la lucha se planteaba por la punta de la competencia y en el 10° giro intentó y logró superar a Panarotti en el curvón pero a la salida de la curva de 90° el auto se le movió y el quilmeño recuperó el liderazgo.





La aparición del auto de seguridad a dos giros para el cierre ponía incertidumbre en cómo sería el relanzamiento ya que el problema del embrague seguía latente, pero en la última vuelta comenzó a edificar una excelente maniobra de superación en el ingreso al curvón y tomó la delantera para encaminarse a su primer éxito en su cuarta carrera en la divisional con el Ford del AG Motorsport.





"Cerramos un fin de semana excelente y estoy muy feliz con la victoria que veníamos buscando desde principio de año. En la largada me complicó el embrague y por eso perdí muchos lugares pero con el transcurso de las vueltas se fue solucionando y pude recuperar terreno gracias al gran auto que me entrego todo el equipo", contó.





"En la primera maniobra de superación se me movió el auto y eso le permitió recuperarse a Panarotti, después con el Auto de Seguridad pensé que se complicaba y en la última vuelta me jugué el todo por el todo y se dio la victoria. Esto quiero dedicárselo a mi familia por el apoyo incondicional, a mis amigos que me acompañan siempre, a todo el equipo que me entregó nuevamente un gran auto y a los sponsors que nos permiten estar en la pista", comunicó feliz el vencedor que ascendió al sexto lugar del torneo donde ahora suma 110 unidades.





Al podio lo completaron Lucas Panarotti (Dodge) y Gabriel Cacia (Chevrolet). El de Villaguay, Matías Guiffrey (Ford) llegó octavo y noveno Franco Baccon (Ford) de Villa Elisa. Abandonó Jorge Humoffe (Ford) de Rosario del Tala.









TC MOURAS