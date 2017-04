Un campeón del mundo vació el cartucho contra los jugadores de la selección

En la misma línea que el gran Mario Alberto Kempes, Héctor Enrique fue lapidario con los futbolistas del seleccionado. El 'Negro', que fue parte del cuerpo técnico de Maradona en el Mundial Sudáfrica 2010, tiene bronca porque siempre se le hecha la culpa de los fracasos y los malos resultados a los entrenadores.

"Antes de que arregle su llegada el 'Patón' Bauza dije que había que cambiar. No le echemos siempre la culpa al técnico", advirtió. Sobre la experiencia en Sudáfrica y lo que vino después, dijo: "Ese año el culpable era Maradona y su cuerpo técnico... Está bien, puede ser. En 2011 se jugó una Copa América acá y quedamos afuera por el 'Checho' Batista. ¿Los jugadores nunca son?", disparó en una entrevista con AM 910.

Molesto, el 'Negro' pide cambios a gritos: "Espero que si viene Sampaoli no sea más de lo mismo. Que tenga la cabeza para dirigir el grupo y formar el equipo que él quiere". Además, el también campeón del mundo con River aseguró: "El que agarre, si no cambia jugadores, a los tres meses se va".

En tanto, el ex volante manifestó que en la 'Albiceleste' tienen que jugar los que mejor estén, y no los que más nombre tengan. "En el 90 Bilardo me quiso llevar al Mundial y le dije que era una carretilla sin ruedas. Acá no hay amigos, acá tienen que estar los mejores. Hoy el único titular es Messi, el resto la tiene que pelear", sostuvo.

Para ejemplificar el sacrificio que requiere la selección en todos los partidos, Enrique hizo hincapié en el subcapitán y el capitán del equipo.

"Mascherano es uno de los que tiene que pensar para qué está. Por ahí no está para ser titular, pero sí para acompañar", analizó. Mientras que a Messi le pidió un poquito más: "Me parece un jugador espectacular, pero tiene que mover un poquito más las piernas. Si soy compañero de Messi y cada vez que perdemos la culpa es de todos menos de él, lo voy a agarrar en el vestuario y le voy a decir que empiece a moverse", sentenció.