Un cambio en el medio para esperar al Rojo

No solamente el punto obtenido ante Huracán dejó conforme a Rubén Forestello en la última producción de Patronato. También la corrección de movimientos que evidenció en la parte complementaria y que dificultaron la libertad de movimientos de su oponente en la parte complementaria colmaron las expectativas del entrenador. En el logro de un mayor equilibrio mucho tuvo que ver el ingreso de Marcelo Guzmán. Los méritos acumulados por el Chelo le dan la posibilidad de volver a la titularidad el domingo, cuando Patrón reciba a Independiente en el marco de la 19ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera A. La entrada del cordobés provocará la salida del 11 inicial de Gabriel Graciani y algún corrimiento más en la mitad de la cancha.

Ayer, entre otras actividades, el Yagui dispuso la realización de un ensayo informal con la narrada única novedad de la inclusión de Guzmán para que cumpla la función de doble cinco junto a Damián Lemos. Por su parte, Nicolás Bertocchi se ubicó como carrilero por el sector derecho. El resto de los intérpretes serán los mismos que arrancaron las acciones en el Tomás Adolfo Ducó.

Aún lejos de la confirmación oficial, porque aún resta la práctica de hoy prevista para las 17 en el predio La Capillita y los movimientos previos a la concentración que tendrán lugar mañana en el Presbítero Bartolomé Grella, la formación tentativa del Santo estaría compuesta por: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera, Lucas Márquez; Nicolás Bertocchi, Damián Lemos, Marcelo Guzmán, Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga.

Del equipo que ofició de partenaire fueron parte: Federico Costa; Abel Masuero, Iván Furios, Bruno Duarte, Marco Maidana; Mauricio Carrasco, Yamil Silva, Gabriel Graciani, Lautaro Comas; Mauro Marconato; Alejandro Gagliardi. En un momento de la prueba, Comas sustituyó a Telechea.

DESCARTADO. Cuando venía agarrando la continuidad que es fundamental en cualquier futbolista, una lesión le puso parate al crecimiento del nivel de Marcos Minetti. El Chamaco, que jugó infiltrado ante Newell's, no pudo ser de la partida en la última presentación del Negro y para el venidero compromiso volverá a ser baja.

"Me duele hasta cuando camino, así que estoy descartado para el partido con Independiente. Ojalá pueda mejorar y estar en la próxima fecha con Boca", manifestó ante la consulta de Ovación sobre su estado.

DE FESTEJO. Abel Masuero celebró ayer sus 29 años. Previo al inicio de la práctica sus compañeros de equipo lo recibieron con un pasillito en el cual varios de sus compañeros en tono de broma descargaron distintos tipos de golpes. Después hubo risas generalizadas y buenos augurios.

***

Detalles de otros equipos

***

La preocupación de Holan









Después del empate sin goles ante Alianza Lima por la Sudamericana y en la antesala del cotejo ante Patronato , Ariel Holan puso en claro que le preocupa de Independiente: "Más que preocuparme me ocupa la situación, tenemos que mejorar la profundidad en los últimos metros de la cancha para aprovechar oportunidades y también mejorar toma de decisiones en esa zona. Y eso se logra con trabajo", dijo el DT.





Holan puntualizó que "en los procesos el enemigo es el tiempo y cuanto más corto sea más se depende del azar. En el fútbol mandan los resultados y en los procesos cortos es difícil provocar evoluciones profundas".





También se refirió a las jugadas de pelota parada a favor, que casi siempre fueron rechazadas por la defensa peruana y explicó que "no es excusa, pero esta pelota es distinta a la del torneo local. Un detalle para nada menor", explicó.





El defensor y capitán de Independiente, Nicolás Tagliafico, dijo que "al equipo lo veo bien. Y el inconveniente que vemos todos es la ansiedad de tres cuartos en adelante para definir situaciones. Seguir entrenando es la única manera revertir esto y hacer goles".





El plantel de Independiente entrenará hoy, en el predio de Villa Domínico y en la oportunidad el entrenador definirá la delegación que viajará a la capital entrerriana para visitar a Patronato.





BANCA AL PUMA. Nicolás Figal, defensor de Independiente, habló en conferencia de prensa esta mañana tras el entrenamiento matutino del Rojo y respaldó a Emmanuel Gigliotti.





"Gigliotti es uno de los mejores nueve de Argentina. Trabajamos para sacarlo goleador", afirmó el ex-Olimpo.





Por otra parte, Figal, que no podrá estar en el partido ante Patronato por haber llegado a la quinta amarilla, sentenció que "no me preocupa la falta de eficacia", sino que sería más difícil "si no tuviéramos situaciones de gol".