TRL: Tilcara y Rowing quieren sumarse al CAE

La edición 2017 del Torneo Regional del Litoral de rugby tendrá hoy el final para su primera etapa en la Primera División. Desde las 16 se jugará la quinta y última fecha clasificatoria, con varios pasajes todavía disponibles para lo que será la Zona Campeonato. Y un par de esos boletos los quieren obtener Tilcara y el Paraná Rowing Club, quienes se jugarán una patriada importante en calidad de visitante. Por la Zona A, el Verde tendrá un durísimo compromiso en Rosario ante el múltiple campeón Duendes, mientras que por la Zona B el Remero viajará hasta Santa Fe para medirse con CRAI.





Ambos quieren acompañar a Estudiantes (recibe a Santa Fe RC), quien ya se instaló en el sector principal luego del resonante triunfo ante Rowing hace siete días. Está claro que si logran la clasificación, los equipos paranaenses también habrán asegurado su plaza en el primer nivel del certamen interuniones.





La faena no se presenta sencilla para los elencos que representan a la UER, aunque más allá de la suerte que corran hoy también pueden ser ayudados por otros resultados. Tilcara tendrá enfrente hoy al poderoso Duendes, ante quien buscará dar el batacazo para no depender de nadie. Si esto no ocurre, deberá esperar lo que suceda con Universitario de Santa Fe (visita a Jockey Club) y Provincial (visita al líder Gimnasia). Sumar un punto bonus también puede ser clave para sus aspiraciones.





Algo similar ocurre con Rowing, que irá por un triunfo ante el puntero CRAI para clasificar. Si no lo alcanza, esperará una mano de Universitario de Rosario que se mide ante el colista Old Resian. Tanto Uni como su rival de turno pugnan por un lugar en la Zona Campeonato.





En otra historia ya está Estudiantes. Disfrutando de un gran presente y pensando en lo que vendrá. Esta tarde, el Albinegro recibirá a Santa Fe RC buscando cerrar lo más arriba posible su andar en la Zona B (clave para las localías en la segunda fase).





EL PROGRAMA. Los partidos a disputarse hoy, desde las 16 y con preliminares de Pre-Reserva (12.45) y Reserva (14.15), son: Zona A: Duendes-Tilcara (Agustín Monje-URR); Jockey Club-Universitario de Santa Fe (Damián Schneider-URR) y Gimnasia y Esgrima-Provincial (Germán Rabbia-URR). Posiciones: Gimnasia 18 puntos (*); Duendes 15 (*); Jockey 12 (*); Tilcara y Universitario (SF) 5; Provincial 4. (*) Clasificaron a la Zona Campeonato.





Zona B: CRAI-Rowing (José Ruiz-USR); Estudiantes-Santa Fe RC (Leónidas Diez-URR) y Old Resian-Universitario de Rosario (Víctor Rabuffetti-UER). Posiciones: CRAI 17 puntos (*); Estudiantes 14 (*); Santa Fe RC 8 (*); Universitario (R) 7; Rowing 6 y Old Resian 5. (*) Clasificados a la Zona Campeonato.





Segunda División (quinta fecha): La Salle-Los Caranchos (Ulises Ruiz-UER); Logaritmo-Cha Roga (Federico Recagno-URR) y CRAR-Los Pampas de Rufino (Fabián Prats-USR).













***

Los 15 de Estudiantes

Juan Biagini Ezequiel Genzelis Gallinger Nahuel Spais Facundo Ferrer Agustín Bustos Juan Falco Ignacio Fariña Lisandro Uranga Juan Manuel Lescano Tomás Ferreyra Facundo Otegui Juan Gallino Juan Busson Joaquín Maiztegui Fermín González Leites DT: Héctor Salva









***

Los 15 de Rowing

Rubén Segovia Lucas Lerena Francisco Carbonell Luciano Buttazzoni Franco Dall'Ava Yamil Rezzet Francisco Arquiel Hipólito Buschiazzo Juan Grippo Francisco Taleb Lucas Beber Juan Pablo Taleb Maximiliano Duerto Juan Cruz Ledesma Martín Modenutti DT: Daniel Carbonell

















***

Los 15 de Tilcara

Augusto Álvarez Ángel Macor Roberto Figueroa Juan Manuel Hernández Germán Savio Francisco Cian Jerónimo Arnau Emiliano Peletti Alejandro Freiberg Estanislao Pérez Joaquín Scarinci Matías Giupponi Hipólito Pérez Alejandro Levrand Facundo Arias DT: Luciano Furlán-Santiago Reggiardo

















***

Hay clásico en los Menores





El Torneo Dos Orillas para las divisiones Menores de las Uniones de Santa Fe y Entre Ríos tendrá hoy una intensa programación para lo que será la cuarta fecha. Se destaca el enfrentamiento entre Estudiantes y Tilcara en las cuatro categorías. Los partidos que deberán jugar los equipos paranaenses son:

CRAI-Rowing: a las 11 en M15 (dirige Oscar Baruffato) y en M17 (Federico Burckwardt); a las 12.30 en M16 (O. Baruffato), a las 14 en M19 (José Ruiz).

Estudiantes-Tilcara: a las 12 en M15 (Mario Romero) y M16 (Emilio Duarte); a las 13.30 en M17 (M. Gallardo) y M19 (Lucas Martin).

Capibá RC-Querandí: a las 13 en M15 (Federico Cassano) y M17 (Alejandro Garay); a las 14.30 en M16 (E. Zapata Icardt) y M19 (G. Córdoba).

















***

Hay tres candidatos



El camino hacia la elección del país anfitrión de Rugby World Cup 2023 llegó a un punto importante el jueves al haber recibido en la sede de World Rugby en Dublín las presentaciones de cada uno de los candidatos. Francia, Irlanda y Sudáfrica subieron sus detalladas presentaciones a un portal seguro y específico antes de la fecha de cierre. Todas las presentaciones, además, se entregaron en persona. Dentro de las presentaciones, los candidatos debían delinear su visión y misión para ser anfitriones del gran evento del rugby mundial.



El presidente de World Rugby, Bill Beaumont, expresó sus sensaciones al respecto: "Tenemos tres candidatos muy sólidos y apasionados por ser sede de Rugby World Cup 2023. Todos han demostrado continuamente su compromiso a lo largo del proceso de ser anfitriones de un gran torneo."