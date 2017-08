Tripicchio se coronó bicampeón nacional

El luchador paranaense Franco Tripicchio, representante de la Academia de Eduardo Vieyra, se adjudicó, días atrás, el Torneo Open Córdoba Jiu Jitsu-Liga Bjj Argentina en Categoría Pluma.





Franco, de 16 años, entrena en un gimnasio de calle Yañez Martín y Jauretche, en San Benito , bajo las órdenes del profesor Luciano Devez.





También, cuando le queda un tiempo, se mueve en Profighter Training Center. Su gran dedicación por esta disciplina está teniendo sus frutos.





Ahora quiere más, pero para ello necesita de un apoyo económico para poder costear sus viajes y otras obligaciones que hacen a este deporte.





Ayer, el joven entrerriano repasó junto a Ovación su cosecha en suelo cordobés. "La verdad es que estoy muy contento porque todo el esfuerzo que hice en los entrenamientos se vio reflejado. Entrenamos muy duro y los resultados llegaron. Si uno se dedica como lo hago yo vas a poder encontrar los resultados deseados".





Franco pasa muchas horas en el gimnasio. Se mata para ser uno de los mejores en lo suyo. "Con Luciano entreno tres veces a la semana. Voy a las 19.30 hasta las 21. Acá en la Academia de Eduardo vengo a la mañana de 7.30 a 12 los martes y jueves. Hago tareas en el gimnasio con un circuito que tengo de una hora. Los lunes, miércoles y viernes hago kalisteña y salgo a correr cerca de dos horas. Me entreno mucho porque sino no es lo mío. El entrenamiento es parte de mi vida a partir de ahora".





El entrerriano se tenía fe en la antesala a la competencia, pero luchas son luchas y nunca se sabe lo que puede pasar en el tatami. "Me había puesto mucho las pilas porque quería ganar el torneo nuevamente. Me dijeron que si ganaba este torneo me daban el cinto azul. Entrené, hice kalisteña y salí a correr además de una dieta muy estricta para que me vaya bien en este torneo. Los resultados fueron muy buenos".





El nivel del Argentino, según el luchador que vive en Colonia Avellaneda , fue muy bueno.





"El nivel de lucha del torneo fue muy bueno ya que todos los luchadores estaban muy preparados. Una pena con el que me tocó luchar a mí porque solo tenía una mes y medio de experiencia. No fue una buena lucha. Lo pasé por encima, no me quedó otra. Yo hablé con él antes y le dije que si yo le ganaba a él me daban el azul. Yo iba a luchar al cien así que fue de ese modo. Yo no podía bajar mi nivel. Él comprendió y le gané. Era de Buenos Aires. Esa fue la lucha que tuve porque unificaron las categorías".





Franco está incentivado por el logro alcanzado y va por más. Claro, para estar presente en certámenes de mayor nivel necesita de un sustento económico. "El 26 de este mes tengo un torneo en Santo Tomé, después el 7 de octubre tengo el Torneo Argentino donde te dan el título, después si todo sale bien y puedo conseguir más sponsors puedo ir al Open de Buenos Aires que es el torneo más grande que se hace en Argentina. Mi meta sería ganarlo porque voy a llegar en azul, me quiero preparar para eso", cerró ilusionado.