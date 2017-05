Tras la separación, apareció la primera imagen juntos

Fabián Cubero y Nicole Neumann estuvieron juntos con sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna, este lunes por la mañana en el salón vip de Aeroparque.

Lejos de parecer enfrentados o enojados, el futbolista y la modelo se mostraron como si nada hubiera sucedido entre ellos y la separación continuara siendo sólo un triste rumor.

Cabe destacar que días atrás, Cubero se sometió a varias preguntas sobre su presente amoroso con la rubia: "¿La seguís amando?, le preguntaron. "Hoy no, porque esta crisis viene de hace un años y ya me he golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz. No la que estuvo conmigo tantos años. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año la hizo retroceder", contestaba.

Mirá la foto:

cubero-nicole1.jpg

Embed Juntos esta mañana en el vip de #AmericanExpress Nicole y Cubero con sus hijas pic.twitter.com/q4Sui8d0Y5 — Marcela Tauro (@_MarcelaTauro) 15 de mayo de 2017