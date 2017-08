"Todo sacrificio tiene su merecida recompensa"

Su sorpresa es mayúscula. Pasó el primer día de práctica en su nuevo club y fue suficiente para descubrir un mundo nuevo. Leonardo Morales sabe lo que es el sacrificio desde que trabajaba como bañero en la playa de Villa Urquiza. En la actulidad disfruta de los beneficios que otorga esa entrega permanente y de ser un jugador profesional de Primera División A. El lateral firmó contrato ayer por la mañana en Patronato y a la tarde se puso a disposición de Juan Pablo Pumpido. La recepción de sus compañeros, sus desafíos personales y otros temas forman parte del diálogo telefónico que el ex-Belgrano y Atlético Paraná mantuvo con Ovación.





"La verdad que estoy muy contento con este pase a Patronato; es un logro muy importante para mí, en lo personal. Tal vez alguna vez lo soñé, pero no siempre creí que pudiera ser una realidad. Hoy disfruto mucho este momento. Creo que es un fruto al sacrificio permanente. Soy de los que piensan que todo su sacrificio tiene su merecida recompensa, no es en vano", manifestó el Leo en el arranque de la charla.





Al brindar detalles de la recepción que le brindaron sus nuevos compañeros, comentó: "La verdad que fue muy linda. Desde un primer momento me hicieron bromas como para que me sintiera a gusto. No me sorprendió porque dentro del plantel hay varios jugadores como el Seba Bértoli, el Negro Andrade y otros muchachos que recorrieron el mismo camino que yo; vienen peleándola desde abajo. Saben lo que cuesta llegar".





La historia futbolística de Morales es por demás llamativa. Llegó a la categoría superior sin realizar inferiores: "De chico jugué en la Escuela de Fútbol de Villa Urquiza que era una especie de obligación jugar ahí si te gustaba el fútbol. Por ahí pasaron mi papá un varios familiares y todos los chicos del pueblo. De chico era delantero, hasta que un día un amigo –Pety Altamirano– me dijo que jugara de defensor porque llevaba muchos delanteros al torneo nocturno de Cerrito", detalló. "Se darán cuenta como era como delantero que terminé jugando de cuatro", ironizó.





Al marcar una cancha en la que quiere estar presente si o si, no dudó: "Mi sueño es jugar en el Monunumental. Lo conozco por haber ido a ver partidos, pero me encantaría jugar en la cancha de River", afirmó.





En lo que respecta a un delantero a enfrentar no tiene predilección: "A cualquiera, son todos muy buenos. Por algo están en Primera A".





Morales disfruta la realidad y tiene con quien compartirla: "Comparto este momento con la familia y los buenos amigos. Los que siempre estuvieron en todo momento. En varias ocasiones me tocó sufrir lesiones y ahí estuvieron. Al lado siempre estuvieron mi novia, mi abuela y los seres directos", finalizó.













Debuta afuera con Estudiantes





Ayer se brindaron detalles del fixture de la Superliga de Primera División A que tiene como fecha de inicio el viernes 18. Se presume que hoy llegará la oficialización oficial.

Patronato debutará como visitante ante Estudiantes de La Plata (resta definir si en el Estadio Ciudad de La Plata o en Quilmes). La primera presentación en el Presbítero Bartolomé Grella se dará en la segunda fecha cuando reciba a Colón de Santa Fe.

En el tercer acto llegará el momento de visitar a Temperley.

Luego se producirá la visitsa de Arsenal de Sarandí a la Comarca Santa.

CON CENTRAL. Patronato visitará mañana desde las 10 a Rosario Central en el predio que el Canalla posee en la localidad de Arroyo Seco. La delegación Rojinegra que designe Juan Pablo Pumpido partirá hoy y concentrará en la Chicago Argentina.

Se supo que habrá dos cotejos de 60 minutos a partir de las 10.

Desde el Departamento de Prensa de la institución rosarina se informó que en el encuentro de los titulares se permitirá el ingreso a la prensa en la segunda parte. En tanto que si se podrá observar de manera íntegra la confrontación entre las formaciones alternativas.

EL TRABAJO. Después del receso del domingo, Patrón volvió ayer a los entrenamientos. Por la tarde, Pumpido dispuso la realización de minutos de fútbol en La Capillita.

Una de las alineaciones estuvo integrada por: Srbastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Luca Sosa, Bruno Urribarri; Peralta, Martín Rivero, Tomás Spinelli, Blas Cáceres; Roky Balboa y Mauricio Carrasco.

Del otro lado estuvieron: No hubo arquero; Leonardo Morales, Renzo Vera, Brian Negro, Rodrigo Arciero; Darwin González, Marcelo Guzmán, Julián Marchioni, Di Renzo; Alberto Contrera y Matías Quiroga. Hoy habrá nuevo entrenamiento.