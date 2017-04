Terrible lo de Icardi

El delantero argentino Mauro Icardi marcó tres goles del Inter, que perdió con Fiorentina 5 a 4, de visitante, en uno de los dos partidos jugados este sábado por la 33ra. fecha de liga italiana de fútbol.

Icardi, de 24 años y quien fue titular, logró los tres últimos tantos de su equipo (el croata Ivan Perišić hizo el primero) y alcanzó las 24 conquistas en el certamen.

Con este resultado, Inter, que tuvo a los argentinos Juan Pablo Carrizo (ex River Plate), Rodrigo Palacio (ex Banfield, Boca Juniors) y Ever Banega (ex Boca, Newell's) entre los suplentes, quedó con 56 unidades y Fiorentina suma 55.

Los goles de Fiorentina fueron anotados por el uruguayo Matías Vecino (2); el italiano Davide Astori y el senegalés Khouma El Hadji Babacar (2), respectivamente.

En otro partido jugado este sábado, Atalanta, con el argentino Alejandro "Papu" Gómez (ex Arsenal, San Lorenzo) de titular, venció a Bologna por 3 a 2, de local.





Resumen y goles:

Embed