Tensión y piñas entre los familiares de Emanuel Balbo y Oscar "Sapito" Gómez

Familiares de Emanuel Balbo y Oscar "Sapito" Gómez protagonizaron este lunes una pelea a la salida de la Cámara Cuarta del Crimen, en la ciudad de Córdoba.



Carlos Hairabedian, abogado del juzgado por la muerte de dos menores en una presunta picada, dijo a Cadena 3 que se trató de una "situación que fue tan violenta, inesperada y absurda como injusta".



"La agresión de un grupo integrado de entre 30 y 50 personas, predominantemente mujeres, sobre todo jóvenes de la familia de la víctima, se abalanzaron sobre el padre, madre y un hermano de Gómez que salían en ese momento con mi compañía rumbo a su domicilio", precisó el letrado.



Hairabedian aseguró que el ataque se dio de "una manera feroz, intensa" y destacó la intervención de dos policías que "se dieron maña para persuadir".



El abogado dijo que a la madre de Balbo "la sindicaron como la jefa de este grupo operativo" que participó de la pelea.



"Ellos advirtieron la presencia de la señora con activa participación pero el grupo actuó de manera decidida, cagada de insultos, resentimiento y furia", añadió.



Aclaró que desconoce el informe médico pero no puede "aseverar que haya lesiones severas porque sería un exceso".





Embed



Hairabedian advirtió que "peligra la vida de Gómez en el juicio, peligra la vida de los jueces que vayan a resolver algo que no sea de la satisfacción de la señora que es la querellante y que debe respetar y obedecer lo que se dispone en el obrar judicial".



Adelantó que solicitará para el próximo martes, cuando se reanude el juicio, que se tomen medidas se precaución y que "la autoridad policial se refuerce".



"Haré solicitudes que me reservo para esa oportunidad porque -de lo contrario- con estas condiciones, el proceso no puede continuar de manera civilizada ni normal", añadió.



Subrayó que "estas personas atacadas son parientes del acusado y no son las responsables de lo que le ocurrió en ninguno de los dos hechos a los hijos de la familia damnificada".