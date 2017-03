Javier Mascherano le contestó a Carlos Dibos, integrante del cuerpo técnico de Alfio Basile quien anoche estuvo en No Todo Pasa.

El profe había dicho que "hay que terminar con el club de amigos" y sobre el mediocampista central del Barcelona, que "es el que entrega la planilla para asociarse al club".

A raíz de esto, el exjugador de River afirmó que "puedo recibir cualquier tipo de críticas, pero no así, que se me atribuyan estas acusaciones. Tengo la conciencia tranquila de que jamás he intervenido en ninguna decisión del entrenador".