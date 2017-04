La derrota era previsible. Argentinos era quien menos pagaba en las apuestas. Atlético Paraná era punto. Por eso no sorprendió el resultado final. Aunque el marcador no fue consecuencia del dominio del líder del campeonato de la Primera B Nacional sobre el último en la tabla y en los promedios. El Bicho Colorado se vio favorecido por las enormes dificultades que tiene el Decano para hacerse presente a la red. También capitalizó una desatención defensiva para sentenciar la historia y decretar la cuarta victoria consecutiva del elenco de barrio San Martín.





"Da bronca saber que perdimos otro encuentro por errores puntuales nuestros. Tenemos que hacernos cargo de la situación los jugadores y tratar de sacar esto adelante", apuntó Pablo Migliore en declaraciones a Ovación.





El Loco entendió que la sucesión de resultados negativos no obedeció primordialmente a cuestiones psicológicas. "Un error lo estamos pagando muy caro, esa es la realidad", insistió. "Después nos está faltando efectividad porque llegamos, pero no podemos concretar. Eso a esta circunstancia suma mucho y duele. Trabajamos para hacer las cosas bien, pero después lo terminamos pagando caro", se lamentó.





Atlético Paraná se acostumbró a acumular derrotas. En los últimos siete juegos padeció seis caídas. Migliore remarcó que el Decano siente el impacto cuando el adversario se pone en ventaja.





"No sé si nos estamos acostumbrando a perder, pero sí no está costando mucho revertir la situación. El domingo nos hicieron un gol en una jugada muy puntual donde el rival no tuvo injerencia. Un error nuestro hizo que el rival quedara mano a mano. En todo momento fuimos a buscar el partido, tratamos de llevarlo por delante. Sabíamos que era un equipo que maneja la pelota y sin embargo no estuvieron cómodos, no pudieron manejar la pelota como en otros partidos", subrayó.





Por otro lado, el uno mencionó cuáles fueron las sensaciones cuando Argentinos sacó diferencias en el marcador después de que Atlético haya dilapidado situaciones de riesgo. "Nos dio bronca porque teníamos que sacar esto adelante. No hay muchos misterios. Podría ponerme el cassette y decir otra cosa. No hay mucho más que decir. Tenemos que hacernos cargo de las cosas que estamos haciendo y punto. Hay que ser hombres", aseveró.





Por último, enumeró los argumentos que lo lleva a mantener la esperanza. "Tenemos que seguir entrenando, mirar los partidos y corregir errores. Soy reiterativo, pero tenemos que hacernos cargo, tomar decisiones y apoyarnos", concluyó.









***

Programación 30ª fecha













Sábado 13.05 (TV): Chicago - Brown (Madryn) (Diego Ceballos) 14.45: Juventud Unida - Almagro (Hernán Mastrángelo) 15.30: Flandria - Central Córdoba (Luis Lobo Medina) 20.05 (TV): Chacarita - Villa Dálmine (Pablo Echavarría)



Domingo 15.30: Los Andes - Ferro (Pablo Dóvalo) 15.45 (TV): Argentinos - Brown (Adrogué) (Luis Álvarez) 17: Gimnasia - All Boys (Ramiro López) 17: San Martín - Douglas Haig (Alejandro Castro) 17: Crucero del Norte - Estudiantes (Gerardo Méndez Cedro) 19: Santamarina - Boca Unidos (Juan Pablo Pompei)



Miércoles 21: Instituto - Atlético Paraná (Mariano González)