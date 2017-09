Temperley decidió desafectar a Alexis Zárate tras su condena

El defensor Alexis Zárate, condenado este lunes a seis años y medio de prisión por abuso sexual, fue desafectado de la concentración del club Temperley, a horas de enfrentar a Rosario Central como local, por la tercera fecha de la Superliga.



Según pudo confirmar NA, si bien no se retiró de la concentración, el entrenador Gustavo Alvarez decidió no tenerlo en cuenta debido a la condena que recibió este lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por la que igualmente seguirá en libertad hasta que la pena sea confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.



Según se dio por probado durante el proceso, el hecho se produjo -el 16 de marzo de 2014- cuando la joven, que era novia del actual jugador del Rojo Martín Benítez, llegó con su pareja a un departamento de la localidad de Wilde, luego de asistir a un local bailable.



La pareja tuvo relaciones y luego ambos se quedaron dormidos, circunstancia en la que Zárate se introdujo en la habitación y violó a la chica.



Por esa razón, si bien no se expidió en forma oficial, Temperley acordó con el cuerpo técnico que no sea tenido en cuenta para el encuentro frente al Canalla de este lunes por la noche.



En ese sentido, el presidente del Celeste, Alberto Lecchi, podría brindar una conferencia de prensa al término del partido que se celebrará en el estadio Alfredo Beranger.