"Soy optimista con la vuelta de Tevez"

Daniel Angelici volvió a referirse a la chance de que Carlos Tevez regrese a Boca en 2018 para jugar la Copa Libertadores y se mostró confiado en poder concretar la vuelta del ídolo. “Soy optimista”, afirmó en declaraciones a radio La Red.





El presidente del club contó que “el 20 de agosto llegará a la Argentina y habrá charlas para conocer el estado de su situación”. Además, reconoció que ya hubo contactos y agregó: “Hablamos hace 10 días y creo que va a querer volver, porque quiere a esta camiseta”.





Con respecto a la posibilidad de intentar sumar a Nicolás Burdisso, el titular xeneize fue tajante y descartó la alternativa. “Tenemos muchos centrales. Hemos conversado con el cuerpo técnico y coincidimos en que traerlo sería tapar a los chicos de las inferiores”, manifestó.





El que está cerca de incorporarse es Nahitán Nández, por quien Angelici indicó que “está todo muy avanzado con Peñarol”. En tanto, añadió: “Si la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados firman el acta por la ampliación del cupo de extranjeros se sumará ahora. Si no, a fin de año”.





Sobre el futuro de Gino Peruzzi, el presidente de Boca deslizó que no buscarán otro lateral si no llega una buena oferta por el ex Vélez. “Si se concreta alguna propuesta formal iremos por un reemplazante. Lo tenemos a él, a Jara (Leonardo) y a Molina (Nahuel)”, explicó.





Por último, Angelici informó que “hay un interés de EEUU por Bouzat (Agustín) y varios por Torres (Marcelo)”. Finalmente, cerró: “Por Zuqui (Fernando) aguardamos la mejor opción, Solís (Nazareno) puede pasar a Independiente y Chávez (Andrés) iría a Turquía o a un equipo de acá”.