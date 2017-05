¿Son los últimos cinco partidos de Seba Bértoli?

No lo dice para no agravar el momento del equipo, que es complicado; pero lo piensa. Su prioridad es lograr el objetivo grupal de que Patronato siga en Primera División A, para después resolver. Al certamen de la élite del fútbol nacional le quedan cinco partidos: ¿Serán los últimos en la carrera de Sebastián Bértoli?





En más de una ocasión cuando Patrón jugó para la TV Pública, partícipes de la transmisión anunciaron que San Sebastián pondría punto final a su carrera con la culminación del Torneo de la Independencia. Cada vez que hubo una posterior consulta de Ovación, apareció la negativa del cuidapalos.





Pero lo que en principio se veía como una información errónea, comenzó a ganar espacios en los corrillos futboleros de la capital entrerriana. La: "se retira el Seba" es una frase que comienza a repetirse con insistencia.





Con respecto a las motivaciones que determinarían la puesta del punto final a la actividad hay que descartar el presente deportivo individual. La actuación de Bértoli ante Belgrano de Córdoba es la mejor muestra de que está más vigente que nunca.





El contrato con el Rojinegro culmina el último día de junio, pero una renegociación no traería consigo demasiados inconvenientes. Por el Grella quieren que el Seba siga en el club y si prolonga su carrera el uno elige el Santo.





¿Entonces? La caída en el rendimiento del equipo que aún no le permite garantizar la continuidad en la A tiene su influencia. Bértoli no solamente ataja bien, sino que también lee el fútbol a la perfección. Sabe que más allá de que se logre la permanencia en el campeonato que transcurre, si no se adquiere jerarquía para la competencia repetir el propósito resultará más que complicado.





Además en los rincones políticos se habla de la posibilidad de que San Sebastián, con el padrinazgo de figuras de peso, integre la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Para la Victoria en las próximas elecciones legislativas.





IBERBIA, CERCA. Ayer se conoció la posibilidad de la llegada de Raúl Alejandro Iberbia a Patronato. El lateral (puede jugar como volante también) llegaría en reemplazo de Matías Garrido (lesionado).









***

Horarios