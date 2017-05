"Somos un equipo corto y hoy no nos sobra nada"

Las partidas de el chileno Gonzalo Espinoza y Arnaldo González, la lesión de Matías Garrido, el haber utilizado solamente uno de los dos cupos que permitía el reglamento para reforzar al equipo en el intervalo del certamen, diezmaron el potencial de un Patronato que vea venido a menos su potencial grupal. Los argumentos enunciados, sumado a los contratiempos lógicos de una competencia exigente que desencadena lesiones y suspensiones también tienen su incidencia. De todas maneras con la bandera del sacrificio apunta y está logrando el objetivo planteado de mantenerse en la Primera División del fútbol del país. El sábado, el Santo logró sumar un punto en Santa Fe ante Unión. En dicho encuentro se dio la vuelta a la titularidad, después de mucho tiempo, de Abel Masuero. "Somos un equipo corto y no nos sobra nada", afirmó el defensor en declaraciones a La Cábala.





Que el Rojinegro registre una serie de siete encuentros sin triunfos no deja de ser un motivo de preocupación: "Estamos convencidos que debemos darle corte urgente a la mala racha. Sabemos que no podemos regalar más nada, porque las cosas se hicieron bien, aunque puertas para afuera no se vieron. Son momento y rachas. La desesperación y el volverse locos cuando pasa esto no tiene sentido. Hay que tomarlo con calma, pero prestando atención a las cosas que se pueden mejorar. Si seguimos dando lucha, vamos a sumar", manifestó Masu.





Algunos de los elencos que luchan por la permanencia como el caso de Quilmes, Atlético Rafaela y Temperley vienen sumando seguido en las últimas jornadas. En el Negro no hay dependencia de lo que hagan los de abajo, pero se interiorizan sobre sus resultados: "Ahora se mira un poco más, por está seguidilla de partidos que no sumamos que nos encuentra más abajo. Pero sabemos y somos conscientes que estos momentos pueden pasar", afirmó.





Al evaluar su rendimiento en la vuelta al once inicial, dijo: "Estos es un juego de la cabeza continuamente. Después de un tiempo que no jugaba en esa posición, ameritaba eso, ser sencillo y sumar para el equipo. Gracias a Dios lo pude cumplir y defensivamente se hizo un buen partido".





Para el santafesino fue importante puntuar frente al Tate y es esencial mantener la calma: "Si bien de visitante venimos sumando, no hay que volverse locos. De local fueron dos partidos atípicos, donde se cometieron algunos errores y se pagaron caros. Pero no debemos perder la tranquilidad y saber que falta", sostuvo.





Por último, el defensor elogió la labor del debutante, Marcos Maidana: "Si bien estuvo expectante en los primeros minutos, le tocó jugar con el más complicado de ellos y no tuvo problemas. Se adaptó bien, tuvo un gran segundo tiempo, salió jugando. Me puse muy contento por su debut", opinó.





EL ÁRBITRO. Ayer la AFA confirmó que Patricio Loustau será el responsable de arbitrar el encuentro entre Patronato-Lanús que se jugará el sábado a las 16, en el Grella.





Por otra parte, en el capítulo siguiente, el Santo volverá a ser local ante Sarmiento. El cotejo se anuncia para el domingo 14, aún sin horario.

















Designaciones