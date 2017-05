Solo se aferra a las chances matemáticas

Las caras largas dominaron la retirada de los jugadores de Atlético Paraná tras ver frustrada una vez más la posibilidad de lograr un triunfo. Hizo méritos, generó situaciones, tuvo un penal a favor, pero no pudo ser. El aplauso de los palteístas a modo de reconocimiento por la entrega hizo que el camino hacia los vestuarios fuera con la frente en alto. La condena de un descenso se ve cada vez más de cerca, pero en el Gato están dispuestos a mostrar sus garras.





"Mientras las matemáticas nos den esperanzas hay que seguir peleándola", aseveró Jonathan Belforte después del empate sin goles y con sabor a poco ante Crucero del Norte.





"Salió un partido friccionado, durísimo, con un rival que vino con una sola intención: la de llevarse un punto a cualquier precio", analizó el mediocampista en su repaso de las acciones en la fría noche de lunes.





"Creo que el error que cometimos en el primer tiempo fue entrar en el juego de ellos; nos equivocamos y aceptamos el roce que propuso Crucero. Después, en el segundo tiempo manejamos más y mejor la pelota y creo que creamos situaciones como para ganar el partido, pero nos volvimos a quedar con las ganas", prosiguió.





La labor del árbitro Gerardo Méndez Cedro en el barrio San Martín no dejó conforme a nadie.





"Favoreció la propuesta de Crucero del Norte. Cortó el juego permanentemente y recurrió fácilmente a la tarjeta. Igual no debemos tomarlo como excusa", manifestó.





La situación del Rojiblanco del barrio San Martín asoma como muy complicada. "Sabemos en la situación en la que estamos, pero no debemos bajar los brazos y seguir luchando. Mientras las matemáticas nos den esperanzas hay que seguir peleándola", consideró el Pelado quien cumplió buena labor.





Sobre las razones que le impiden al Decano cantar victoria, dijo: "Nos falta gol, las situaciones las tenemos y eso es lo importante. Creo que el camino para pelear la permanencia es que transitamos en el segundo tiempo. Dejando todo en la cancha, estamos en una situación difícil pero confío en que vamos a salir adelante".





El Gato se fija metas a corto plazo. "Tenemos que ir partido a partido, metiéndole para adelante con la fortaleza que tiene este grupo. Hoy -por el lunes- era una final y ahora se viene otra el fin de semana. Será una constante hasta que termine el campeonato. Tenemos que ganar lo que más se pueda y en cualquier cancha", confesó Belforte.





EN SAN LUIS. Por la 34ª fecha de la B Nacional, Atlético Paraná visitará a Sportivo Estudiantes de San Luis. El cotejo se jugará en suelo puntano el domingo desde las 17 y tendrá como juez principal a Ramiro López (arbitró al Decano en la derrota con Argentinos Juniors en el estadio Pedro Mutio).





NO SE RINDE. Independiente Rivadavia igualó 1-1 frente a Juventud Unida y sigue con esa sequía sin poder llevarse los tres puntos tanto dentro de casa como afuera, y como consecuencia está muy complicado en la tabla de los promedios ya que con este empate no logró subir escalones.





Otro partido que no le permite a la Lepra salir de esta situación. Al respecto, Cristian Aracena comentó: "Otra vez nos vamos con la amargura que no se puede ganar, jugamos con esa presión que por ahí con un simple error termina en algo grave". Cada vez la presión es más alta en cada partido y la mochila pesa más, el arquero de la Lepra afirmó: "Lógicamente molesta, es pesado y más pesa porque el club es muy grande la presión es lógica, pero no hay que rendirse, hay que luchar hasta el final, es un club que está acostumbrado a poner siempre el pecho y creo que no va ser la excepción, hay que pelear hasta el final".













El cierre





Hubo empate en Adrogué. En uno de los dos partidos que cerró la 33ª fecha de la B Nacional, Brown de Adrogué y San Martín de Tucumán igualaron 2 a 2 en el sur bonaerense. Olivares de penal y Gómez marcaron para el local, Gracián y Moreira para la visita. Por otra parte, All Boys consiguió un valioso triunfo sobre Instituto de Córdoba como local por 2 a 0 con tantos de Vázquez y Canuhé.