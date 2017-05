"Sin dudas que hay un bajón en el rendimiento"

Cualquier otro la hubiera pateado afuera y tranquilamente manifestar no haber escuchado los cuestionamientos que ayer bajaron desde la popular. Pero no; tajantemente los reconoció. Se le pueden criticar o no compartir cuestiones que tienen que ver con el armado del equipo o una variante dentro de un partido, pero su predisposición para la atención con la prensa es siempre la misma. En la euforia por el histórico empate con Boca en La Bombonera o cuando se sufre la tercera derrota consecutiva en condición de local, que eleva a ocho la serie de cotejos sin éxitos. Después del traspié con Lanús, Rubén Forestello atendió a todos y con Ovación tuvo una charla exclusiva en la que admitió el mal funcionamiento de Patronato : "Sin dudas que hay un bajón en el equipo", razonó.





"Hicimos un planteo que dentro de nuestras posibilidades nos permitió controlar al rival a lo largo de todo el primer tiempo. La excepción fue la última jugada en la que Gómez pega un tiro en el palo", manifestó en el inicio del repaso de los 90 minutos disputados ante Lanús. "Hubo algunas situaciones arbitrales que nos fueron llevando a nuestro campo; en cada pelota dividida la sanción era para Lanús. Eso derivó en el penal que dio lugar a otro partido. Hubo un rival noble enfrente y sabíamos que si quedábamos en desventaja se complicaría, como sucedió", prosiguió.





Sobre las dificultades que muestra el Rojinegro cuando siente la necesidad de salir a atacar, describió: "Nos están sucediendo cosas que antes no ocurrían. No hay ninguna duda de que hay un bajón en el equipo que se ve agravado por las ausencias obligadas por lesiones o suspensiones, lo que nos impide fortalecer lo que hay. Contra Sarmiento vamos a jugar una verdadera final y en la semana debemos trabajar para encontrar esas variantes que nos vienen faltando. Apostamos a la recuperación de algunos jugadores con los que hoy no podemos contar y sabemos que necesitamos ganar de manera urgente".





El sábado hubo reclamos para con el cuerpo técnico que encabeza, cuestionamientos para los jugadores y silbidos en la retirada: "Sin dudas que se escucharon; es lo mismo que cuando te aplauden o corean tu nombre", afirmó.





El Yagui no tiene duda de su prosecución al frente del Santo: "Cada uno de los sectores involucrados tiene una lectura clara de lo que está pasando; se sabía que podía suceder. La continuidad no pasa por una cuestión de respaldo sino de convencimiento de lo que queremos, lo que no estamos jugando y que necesitamos ganar un partido. En Patronato hay gente respetuosa y hoy estamos afuera de cualquier riesgo, logrando el objetivo de permanecer. Hay una cuestión que debemos atender y solucionar y es que no podemos ganar. No pongo en duda la honestidad y entrega total de todo el grupo, en la semana y en la cancha ", aseguró.





Sobre si el resultado del domingo con Sarmiento puede marcar un antes y un después, afirmó: "Es una final y a las finales hay que ganarlas como sea".





TIENE RESPALDO. Más allá de la poca cosecha de puntos en las últimas fechas, en Patronato ni se analiza la continuidad de Forestello como DT. Sobre la posibilidad de entablar una reunión para hablar de la continuidad: "Ni pensamos en reunirnos", expresó un dirigente.













***

Nuevo empate de la Reserva









La Reserva de Patronato que venía de igualar en 1 ante Unión, empató ayer como local en La Capillita 2 a 2 ante Lanús en un partido intenso, cambiante y entretenido. Mauro Marconatto –que también malogró un penal– puso en ganancia al Rojinegro; el Granate lo revirtió con tantos de Gabriel Carrasco y Nahuel Tecilla, pero Dalmiro Dettler –otra vez evidenciando un buen nivel– marcó el tanto que significó la paridad definitiva.

Una vez más como en presentaciones anteriores, el elenco que dirige técnicamente Martín De León, pagó un alto precio por errores propios.

El 11 inicial de Patrón estuvo integrado por: Emanuel Alarcón; Juan Galetto, Pablo Rodríguez, Bruno Duarte, Agustín Pastorelli; Dalmiro Dettler, José Luis Acosta, Gabriel Schvindt, Emanuel Ojeda; Mauro Marconato; Milton Aguilar.

En el segundo tiempo ingresaron Santiago Briñone por Acosta; Bruno Chávez por Aguilar y Juan Ignacio Suárez por Schvindt.

CON SARMIENTO. Desde el Departamento de Prensa de Patronato se informó que el cotejo por la 24ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A, entre Patronato-Sarmiento de Junín se disputará el domingo desde las 19.15, en el Presbítero Bartolomé Grella.

De cara a dicho encuentro, el plantel Rojinegro regresará a los entrenamientos hoy a las 16, en el predio La Capillita.

Para dicho encuentro, Rubén Forestello podrá contar con la vuelta del lateral, Lautaro Geminiani quien purgó la fecha de suspensión por haber acumulado cinco amonestaciones.

En la semana se aguardará las evoluciones de Damián Lemos y Matías Quiroga, para ver si pueden ser de la partida frente al Kiwi. Los pronósticos, al respecto, son alentadores. También se esperará el mejoramiento de Renzo Vera y Marcos Minetti quienes también son parte de la enfermería.

El que descansará de manera obligada será el zaguero, Walter Andrade que totaliza cinco tarjetas amarillas.