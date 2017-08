"Siempre quise vestir la camiseta de la Selección"

Erik Thomas, uno de los jóvenes integrantes del seleccionado argentino de básquet que prosigue su preparación hacia la Copa América, advirtió ayer que "el compromiso" por vestir la camiseta celeste y blanca está "asumido" más allá de que recién toma contacto con el representativo nacional.





"El compromiso por la Selección lo tengo asumido. Desde que era pequeño siempre quise vestir esta camiseta", apuntó el alero, de 22 años y con toda su incipiente carrera deportiva realizada en los Estados Unidos.





Es que Thomas nació en Paraná en enero de 1995. Pero ya en edad adolescente el entrerriano viajó a los Estados Unidos para concretar sus estudios secundarios y terciarios. Primero pasó por Georgia, luego por Baton Rouge y durante las dos últimas temporadas se anotó en la Universidad de Nueva Orleans, donde se graduó y terminó jugando para los Privateers, con 13,4 puntos y 7,4 rebotes de promedio por partido.





"Todos los días se aprende algo nuevo en la Selección. Para mí todo es muy lindo acá", le confesó a Télam en un español algo pausado y lento, lo que testimonia que todavía no es su lengua habitual.





"Me encontré con muchas cosas de las que me imaginé en mis sueños. Estar con grandes emblemas de la Selección Argentina, con jugadores que veía por televisión", sostuvo el alero que formó parte de un campamento que organizó la franquicia Portland Blazers antes de la realización de la denominada Summer League (Liga de Verano). "Esa práctica me sirvió de mucho. La intención fue la de ganar manejo como base, rendir en otra posición distinta a la que me toca jugar habitualmente", apuntó Thomas, quien no descarta sumarse a un equipo de la Argentina en un futuro no tan lejano.





"Uno de mis planes es jugar en la Argentina. La Liga Nacional es una competencia que me gusta mucho" expresó el hijo de Jim, otrora jugador de Ferro en LNB (salió campeón en 1989). Thomas, quien tiene a su hermana Stephany como integrante del seleccionado femenino argentino, no piensa más allá de esta convocatoria y resume que todo lo vivido "es una gran experiencia para mí. Ojalá pueda tener mi lugar en la AmeriCup, pero yo estoy agradecido ya por el llamado", consideró.





Un virus estomacal afecta nítidamente a buena parte del plantel argentino, ya que durante la jornada no pudieron entrenarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) el base Nicolás Laprovíttola (Zenit San Petersburgo, Rusia), los aleros Patricio Garino (sin club) y Máximo Fjellerup (Bahía Basket) y los internos Roberto Acuña (Quimsa de Santiago del Estero) y Tayavek Gallizzi (La Unión de Formosa).





Además, el ala pivote santiagueño Gabriel Deck (San Lorenzo) recién se unirá al equipo este domingo, mientras que el alero Juan Pablo Vaulet (Bahía Basket) fue desafectado en forma definitiva, a causa de un traumatismo en el tobillo derecho.





Argentina jugará el grupo B de la Copa América, con sede en Bahía Blanca, el domingo 27 ante Venezuela, el lunes 28 con Canadá y el martes 29 con Islas Vírgenes.





Independientemente de la posición que ocupe en el cuadrangular, el representativo albiceleste estará en la definición del certamen continental, programada para los días 2 y 3 de setiembre en el estadio Orfeo de Córdoba.





DOS QUE SIGUEN. El escolta Selem Safar y el ala-pivote Matías Sandes confirmaron ayer su continuidad en San Lorenzo de Almagro, actual bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol, para la próxima temporada.





"Los campeones @matiassandes22 y @SelemSafar continuarán en #SanLorenzo para la próxima temporada 2017/2018", anunciaron desde la cuenta oficial de Twitter del "Cuervo".