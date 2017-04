"Si un jugador se puede ir por una cláusula, también tiene derecho un entrenador"

El argentino dijo que él sólo "piensa en el Sevilla", y que el gran objetivo es clasificar a la próxima Champions League -el equipo marcha cuarto, a tres de Atlético Madrid y por ahora jugaría repechaje-.

Sobre la recepción del público andaluz, Sampaoli dijo: "No lo sé. Yo lo único que digo es, como dice una canción de rock, 'la verdad está en la calle'". La cita fue a Callejeros.

"Nosotros pensamos en el Granada, el Celta, el Málaga. estamos centrados en los partidos que vienen. Entre todos seguramente vamos a conseguir cosas importantes para el club", indicó el 'Pelado'.

La Selección, ese desvelo

"Mi verdad está vinculada hoy con el club. No puedo estar pendiente del futuro con todo lo que se está jugando el Sevilla. Hemos tenido una conversación y coincidimos en lo mismo: hay que pensar en el presente. Me senté con el presidente y el vicepresidente para decidir que sólo pensamos en el presente. Ya habrá tiempo de hablar del futuro. No, sólo hablamos del presente".

Para el final y ante la insistencia de las preguntas sobre su futuro y la selección, desactivó la bomba con su respuesta: "Si un jugador se va por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?".