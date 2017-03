Si bien Atlético Paraná sufrió en la noche del lunes su primera derrota en el 2017, la situación deportiva del Decano es crítica. El elenco de barrio San Martín retrocedió un escalón en la tabla de los promedios y ahora se ubica a dos lugares de los puestos de salvación. Los números mandan en un ámbito resultadista y exitista. Las matemáticas indican que el Gato no pudo escapar de los puestos de descenso en la primera rueda de la Primera B Nacional





El entrenador Darío Ortiz no se desborda por el presente. Se mantiene al margen de la desesperación del hincha. Transmite lucidez, fortaleza mental y confianza plena en desembocar en el camino apuntado a inicios de haber asumido su desafío en el Rojiblanco. "Si hay algo que tengo es fuerza y estoy convencido que nos vamos a salvar", aseveró el Indio, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol





El DT indicó que sostiene la esperanza en lo que realizan sus dirigidos en cada jornada. "Voy a perder fuerza cuando vea que mis jugadores no traben con la cabeza, cuando no juegan como quiera que lo haga y en gran parte de los tres partidos que disputamos en el año el equipo jugó como quiero. Ahora cuando vea que mis jugadores no den todo llamaré al presidente y me despediré", remarcó.





Ortiz entendió las reglas del juego y no se desespera porque algunos colegas están agazapados esperando el final de su ciclo en Atlético Paraná. "El fútbol está lleno de oportunistas, pero tengo 35 años en esta profesión. Sé como me manejo yo y lo que hagan los de afuera me importa muy poco. Me preocupa en el día a día y en la recuperación de mis jugadores", subrayó.





hacer click. El rendimiento de Atlético en el reinicio del certamen estuvo caracterizado por los altibajos. Regaló un tiempo ante Independiente Rivadavia de Mendoza y otro ante Ramón Santamarina de Tandil. En la situación que se encuentra el equipo no puede seguir cometiendo esos errores.





"El rival te puede superar, pero no en algo que hemos trabajado muchísimo. Trabajamos mucho en lo táctico, mostrando video a los jugadores haciendo hincapié como nos puede hacer daño el rival. Hay que darse cuenta que estamos peleando el descenso. Estamos a 6 puntos de Estudiantes de San Luis, a Douglas lo tenemos cerquita y tenemos que sumar. De local tenemos que ganar, pero de visitante también tenemos que sumar", apuntó.





El sábado, el Gato visitará a Flandria. El Canario es otro de los equipos que está involucrado en la pelea por la permanencia. Además esta historia marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada. "No se si es un partido bisagra, pero no hay margen para el error y los jugadores lo deben entender. Si nos ganan que sea por virtud del rival y no por distracciones que hemos trabajado", cerró.









***

