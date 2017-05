"Si ganamos en la Bombonera se va a poner lindo"

El ex Huracán afirmó que están jugando muy bien en la Copa Libertadores, el certamen que lo tiene a River puntero del grupo 3 con puntaje ideal al cabo de tres triunfos.



"Tenemos que seguir partido a partido. Hay grandes equipos que vienen muy bien, los equipos brasileros también vienen bien. Nosotros tenemos que seguir buscando los tres puntos en todos lados", apuntó el 'Pity'.

Martínez, de 23 años, agradeció al entrenador Marcelo Gallardo quien lo respaldó "desde el principio" para lograr el buen nivel que exhibió en lo que del año.



"Cuando estaba en un mal momento también respondió por mí. Hoy lo hago por él y trato de devolverle la confianza que me dio. Siempre me dijo que confiaba en mí. Hoy me están saliendo bien las cosas y le estoy respondiendo", dijo Martínez.