"Si agarra Sampaoli, me voy a Turquía"

Ante los rumores de la posible partida de Edgardo Bauza y la llegada de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina, Carlos Bilardo saltó con los tapones de punta y criticó al actual entrenador de Sevilla.

"Si es el técnico de Argentina hay que cerrar la escuela de técnicos. No sirve para nada, ni como técnico ni como persona. Solo tiene dos o tres periodistas chilenos amigos que le dieron manija. Llegó hasta donde está, hablando", declaró Bilardo en diálogo con AM 630.

Y agregó: "Yo lo defendí y él después me dijo antifútbol. ¿Quién es él para pegarme a mí? Si Sampaoli viene a Argentina, me tomo un avión y me voy a Turquía".

Por su parte, Bilardo no mostró del todo conforme con la conducción del Patón en las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018 y advirtió que la única manera de que pueda mantenerse en el cargo es ganando: "Esta Argentina no me seduce. Tiene que dar mucho más y estar a la altura de Brasil. El técnico es el responsable y sabe que si gana se queda y si pierda se va".