"Sería un sueño vestir la celeste y blanca"

La Plata Rugby Club será el escenario de las próximas concentraciones nacionales en cuanto a lo que rugby Femenino se refiere. Los seleccionados mayores y menores entrenarán entre los días 24 y 27 del corriente mes. Será la tercera ocasión en la temporada que realizan una actividad de este tipo, mientras que por primera vez en el año, las menores concentrarán del 27 al 29.









Bajo el comando de Daniel Villén, entrenador del seleccionado nacional, ambos planteles realizarán tareas de cancha, de gimnasio, análisis de video, y hasta tendrán la oportunidad de disputar partidos amistosos contra las divisiones juveniles del club local. Y entre las convocadas estará la entrerriana Antonella Reding, jugadora de 21 años que representa a Echagüe de Paraná.









La oriunda de Villaguay, que comenzó a tomar contacto con la ovalada hace cuatro años en el club Parque, es una de las 25 rugbiers citadas por el técnico del preseleccionado nacional y antes de partir a Buenos Aires, dialogó con Ovación.









"Tengo una motivación tremenda para lo que será la concentración así que pienso dejar todo en cada entrenamiento", afirmó Antonella. "Quiero hacer bien las cosas para poder tener una oportunidad", agregó.









En sus comienzos, en Parque, Antonella no se imaginaba el crecimiento que iba a tener. Luego de jugar un año en el club Estudiantes llegó a Las Clementinas (Echagüe).









"A la concentración me llevó toda la motivación de las chicas, que se pusieron muy contentas con la noticia", afirmó.









Luego de conocer su convocatoria, la entrerriana pudo hablar con otras jugadoras que ya vivieron una experiencia similar en anteriores concentraciones.









"Me hablaron muy bien y me contaron como es el tema. Que tengo que llevar y con qué me voy encontrar. La experiencia de ellas me sirve mucho", contó.









Al momento de imaginar representar a la Argentina en algún torneo, Antonella expresó que "vestir la celeste y blanca sería un sueño, algo muy lindo".









Por último, la jugadora contó cómo vive el crecimiento que tuvo el rugby Femenino en los últimos años: "La verdad es que varios equipos se han incorporado y eso sirve para el crecimiento. Quede mucho por mejorar, pero se está por el buen camino".









RECONOCIMIENTO. Anoche, en la sede de Echagüe, Antonella Reding recibió un reconocimiento por su convocatoria a la concentración nacional. Estuvieron dirigentes de la entidad, entre ellos el presidente Federico Borrás, y Sergio Ayala, uno de los técnicos del AEC.