Selfie con Juan Manuel Lescano

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca Juniors.





—¿Un equipo que integraste?

—La Categoría 90 de Estudiantes. Esa camada. Y si puedo elegir otro me quedo con el Seleccionado de Seven de 2012 que salió subcampeón.





—¿Un triunfo?

—Contra Gimnasia y Esgrima de Rosario por el TRL en el 2011 para clasificar a las finales del torneo.





—¿Un rival?

—Por afinidad, por clásico, por todo desde chico, CRAI de Santa Fe.





—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—José García porque lo vi jugar desde chiquito y era el ídolo del club y después me tocó jugar con él y fue mi entrenador. Además somos amigos.





—¿A quién te gustaría meterle un tackle?

—A Juan Zabalegui, difícil de agarrar.





—¿Un técnico?

—Héctor Salva porque es el técnico que tenemos en la actualidad y es un tipo que se ha entregado demasiado al grupo. Todos me dejaron cosas, pero si tengo que elegir uno me quedo con el que tenemos hoy.





—¿Una cancha?

—La del Parque Urquiza.





—¿Un mundial de fútbol?

—Brasil 2014, con sabor amargo por la final, pero fue el que más viví.





—¿Un Mundial de Rugby?

—Francia 2007 por el batacazo de Argentina y estaba en la cúspide del fanatismo por el rugby.





—¿Un ídolo?

—Messi, miro los partidos por Messi. Miro la Selección, miro el Barcelona, es un fenómeno.





—¿Cuál fue el try que más gritaste?

—El de Franco Vartorelli en el 2010 contra La Salle de Santa Fe en el Parque Urquiza. Estábamos creciendo como equipo y eran momentos de aprendizaje y bastante duros. Me tocó vivirlo de afuera y lo grité bastante.





—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—El primer sueldo fue a los 21 años y se me fue como agua en joda. Salida, comida y diversión.





—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Messi, Ginóbili, Lucha Aymar, Juan Martín Del Potro y Agustín Pichot. Los elijo porque los vi.





—¿Y tres del mundo?

—Messi, Roger Federer y LeBron James.





—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Protestar, soy muy protestón.





—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar con amigos, ir al club.





—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A no saber lo que hay. Por ejemplo cuando me meto al río y no sé lo que hay abajo del agua.





—¿Qué cosas te sacan?

—Muchas cosas, pero la falsedad no me gusta nada.





—¿Qué cosas te hacen reír?

—De todo. La espontaneidad.





—¿Cuál fue tu peor compra?

—En la gira de Italia compré un masajeador de tres patas a un vendedor ambulante y cuando llegué a Argentina no andaba.





—¿Cocinás?

—No, solo lo básico.





—¿Una comida?

—Los discos del CAE, es una receta particular que tienen los cocineros del club que se va pasando de generación en generación.





—¿Un postre?

—Flan con dulce de leche.





—¿Una bebida?

—La cerveza.





—¿Qué música escuchás?

—De todo, desde la cumbia de Pablito Lescano a La Renga.





—¿Una banda?

—Fabulosos Cadillacs.





—¿Una ciudad?

—Roma, me enamoró.





—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.





—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—El caribe, esas playas bárbaras.





—¿Qué cosas te seducen?

—La buena onda.





—¿Un hombre?

—Mi viejo, Caio Lescano.





—¿Una mujer?

—Mi vieja, Fernanda.





—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Javi Ortega Desio.





—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo alrededor de 8 o 10 y el más groso #1990.





—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué?

—Voy a quedar mal, ja. Bueno elijo Los Faroleros.





—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—El del manager de Elton John, viste que en las anécdotas de Coppola siempre aparece él, ja.





—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Uso facebook, twitter, instagram y whatsapp y la que más uso es facebook.





—¿Qué pondrías en tu perfil de la red social sin inhibiciones?

—Los partidos se ganan en la cancha.





—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con Messi en el Camp Nou.













***

Ficha personal